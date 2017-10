Vision eines neuen Zusammenlebens

Baden-Baden - Sprache, Respekt, Glück, Frieden oder auch Zusammenleben: Diese Begriffe findet man in allen Ländern der Erde, auch wenn sie dort anders geschrieben oder ausgesprochen werden. Seit etwa fünf Jahren arbeitet Silke Nawrocki im Rahmen mehrwöchiger Kommunikationstrainings, organisiert von "In Via Puella", mit Frauen, die einen Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz finden möchten.

Die Gedanken und Assoziationen von Frauen aus unterschiedlichen Ländern fasste Silke Nawrocki, Logopädin, Schauspielerin und Theaterpädagogin, im "Wörterbuch der Frauen", zusammen. Nur sehr wenige Besucher nahmen am Mittwochabend die Einladung der Integrationsbeauftragten Svetlana Bojcetic in die Stadtbibliothek wahr, um Einblick in die Lebenswelt von Frauen anderer Kulturen zu gewinnen. Zitate aus dem "Wörterbuch - eine Vision des neuen Zusammenlebens" trugen neben Silke Nawrocki die Iranerin Rahalee Mashoon und die Kosovarin Kimete Bazaj vor. Vom Keyboard aus streute Christopher Hornung kontemplative Momente in die Texte ein, deren Schreiberinnen nicht namentlich genannt und auch nicht auf ihr Herkunftsland verortet wurden.

Viele Äußerungen ließen sich dennoch dem jeweiligen Kulturkreis zuordnen. Rückblickend muss man anerkennen, dass das Ziel des Trainings erreicht wird. Hierbei stehen im Vordergrund, die "Sprachkenntnisse, die Kommunikationsfreude und das Kommunikationspotenzial" der Teilnehmerinnen zu steigern. Nur so könnten sie aktiv am Leben teilnehmen und müssten nicht länger aus Angst, fehlerhaft zu sprechen oder wichtige Informationen nicht verstehen zu können, schweigen.

Unter diesem Aspekt war es verständlich, dass "Sprache" von allen Frauen als Schlüsselwort für gelingende Integration den höchsten Stellenwert erhielt. "Vergangenheit", ein Begriff, der mit wehmütigen Kindheitserinnerungen, aber auch traumatischen Erlebnissen ins Gedächtnis drängte, warb unterschwellig um Toleranz und Verständnis für Anpassungsschwierigkeiten derer, die durchaus gewillt sind, sich die Leitkultur ihrer neuen Heimat anzueignen. "Glück", ein Zustand hierzulande, der sich zumeist den Input der Werbung zu eigen macht, erfüllt sich für Menschen aus Armutsländern bereits mit einem Dach überm Kopf, Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung - und dem höchste aller Glücksgefühle: einer Arbeit, die den Lebensunterhalt garantiert.

Das alles gelingt natürlich nur im Zustand der "Gesundheit". Darin waren sich die Schreiberinnen einig. Aus diesen Grundvoraussetzungen erwüchsen alle anderen Bedingungen für die Integration, seien es Selbstvertrauen, der Genuss von persönlicher und gesellschaftspolitischer Freiheit oder der Zusammenhalt in der Familie. Der Begriff "Respekt" offenbarte allerdings markante Unterschiede zwischen archaisch geprägter Kultur und dem westlichen "Way of Life". Wird dort das Ansehen älterer Menschen aufgrund ihrer Lebensleistung und Weisheit, mit Respekt und Gehorsam honoriert, verwirrten, von außen betrachtet, der oft verächtliche Umgang hierzulande mit diesem Personenkreis und das Verhalten der jungen Generation, die antiautoritär oder zumindest liberal erzogen, alte Menschen zunächst als Belastung des Sozialstaats betrachtet.

Ein iranisches Feuerritual beendete den Abend, indem sich die Beteiligten zusammenschlossen, um Negatives den Flammen zu opfern, um positiven Impulsen Raum zu geben.