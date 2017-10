Entspanntes Einkaufen hat viele Freunde







Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Während der verkaufsoffene Sonntag am vergangenen Wochenende stattfinden konnte, steht der nächste Termin am 29. Oktober noch auf der Kippe: Dass die Gewerkschaft Verdi gegen diesen klagt, stößt in der Kurstadt allerdings auf wenig Verständnis. Sowohl potenzielle Kunden als auch Geschäftsinhaber und selbst Angestellte äußerten sich bei einer BT-Umfrage in der Innenstadt überwiegend positiv zur sonntäglichen Einkaufsmöglichkeit. Die Jugendlichen Jan, Thomas, Finn und Leah aus Blaubeuren waren am vergangenen Wochenende zwar nicht wegen des verkaufsoffenen Sonntags hierher gereist, doch sie nutzten gerne die Gunst der Stunde. "Das bringt Leben in die Stadt" ist ihre Meinung, und mit ihren fröhlichen Luftballons am Handgelenk wollten sie hier durchaus auch shoppen gehen, "wenn sich etwas ergibt". Sie suchten nichts Bestimmtes, zeigten sich jedoch "für alles offen". Sina Houdelet von "Issi Flair" empfindet an den verkaufsoffenen Sonntagen eine ganz andere Atmosphäre in der Stadt, die sich in der Laune der Besucher widerspiegle. Sie unterstützt diese Möglichkeit des entspannten Einkaufens, da viele unter der Woche gar keine Chance zum stressfreien Bummeln hätten. "Wie in anderen Ländern auch sollte jedem Geschäftsinhaber die freie Entscheidung überlassen bleiben, ob er teilnimmt oder nicht", ist ihre Überzeugung, und sie freut sich, mit ihrem Team dabei zu sein. Aus dem Allgäu hat am vergangenen Sonntag eine Gruppe den Weg hierher gefunden, die von der Aktion gar nichts wusste. Sie brauchen zwar "nicht zwingend" einen verkaufsoffenen Sonntag, da alle unter der Woche einkaufen können. Doch wenn sie schon mal hier sind, genießen sie den Bummel und sind auch bereit, das Portemonnaie zu zücken, wenn sich etwas Interessantes findet. Ewa Urban ist eine überzeugte Verfechterin des verkaufsoffenen Sonntags, obwohl er die Verkäuferin beim Feinkostgeschäft "Vom Fass" ihre Freizeit kostet. Doch sie strahlt trotzdem in ihrem feschen Dirndl, das sie zusammen mit ihrer Kollegin extra für diesen besonderen Tag angezogen hat. Es seien ganz andere Menschen aus einem viel weiteren Einzugsgebiet unterwegs, die den Tag sichtlich genießen würden, gerät sie regelrecht ins Schwärmen. Die beiden freuen sich sogar auf diese wenigen Sonntage im Jahr und erleben während ihrer vier- bis fünfstündigen Arbeitszeit viele nette Begegnungen: "Die Leute probieren dann gerne und schauen auch nicht so auf den Preis", meint sie augenzwinkernd, bevor schon wieder der nächste Kunde wartet. Stefan und Monika Link aus Ettlingen sind häufig mit ihren Fahrrädern zu Besuch in Baden-Baden, sie mögen die Stadt und das besondere Flair hier. Von dem Aktionstag am letzten Sonntag wussten sie gar nichts, er hätte sie auch nicht bei der Entscheidung über ihr Ziel beeinflusst. Doch mit einem Schmunzeln taucht die Gattin in die Welt der Feinkostpralinen ein, "wenn wir schon hier sind..." Niels Schmitt, Inhaber des Schmuckgeschäftes "Skywalker", findet drei verkaufsoffene Sonntage im Jahr nicht übertrieben. Bei ihm steht der Chef selbst im Laden. Wer seine Mitarbeiter beordert, sollte nach seiner Meinung einen "deutlich überproportionalen" Ausgleich zahlen. An solchen Tagen sollte man nach seiner Erfahrung "nicht alles auf den Umsatz runterbrechen", für die Stadt sei das schließlich "eine tolle Werbung".

