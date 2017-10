52 Kilometer über Stock und Stein

Sinzheim - Laufsportler, die neue Herausforderungen suchen und ihre bisherigen Leistungen bestätigen oder toppen wollen, müssen Enthusiasten sein. Die Sinzheimerinnen Margarita Küst und Andrea Ernst vom Breitensport Sinzheim gehören dazu. Am 26. August bewältigten sie in Tirol beim schon legendären Karwendelmarsch gemeinsam die 52-Kilometer-Strecke und überwanden dabei 2281 Höhenmeter. Die Läufer und Marschierer konnten sich für 52 oder 35 Kilometer entscheiden oder auch nach 35 Kilometern "aussteigen".

"Es war ein ganz besonderes Erlebnis", schwärmen die Beiden noch Wochen später. Schon immer waren die 64-jährigeKüst und ihre 13 Jahre jüngere Laufpartnerin vom Laufen begeistert. Margarita Küst hatte den Karwendelmarsch schon zweimal gelaufen und dabei die kürzere 35-Kilometer-Strecke bewältigt. Andrea Ernst war zum ersten Mal dabei, und so wollten sie die 52 Kilometer angehen. Seit vielen Jahren laufen sie zusammen und haben schon etliche Marathons, Ultraläufe und den 73 Kilometer langen Rennsteiglauf geschafft. Die 100 Kilometer in Biel lief Margarita Küst schon elfmal, viermal schaffte es Andrea Ernst.

2009 haben die Olympiaregion Seefeld und Achensee Tourismus den Karwendelmarsch neu ins Leben gerufen, nachdem er 1990 nach 22 Jahren eingestellt worden war. Doch es waren nun strengere Umweltauflagen zu bewältigen, denn der Lauf geht mitten durch den Karwendel-Naturpark, das größte Tiroler Schutzgebiet. So wurde unter anderem die Teilnehmerzahl auf 2 500 begrenzt.

In der Frühe um 6 Uhr starteten in Scharnitz die rund 900 Läufer und kurz darauf die etwa 1600 Walker, von denen rund 1200 am 52 Kilometer entfernten Ziel in Pertisau am Achensee angekommen sind. Unter ihnen nach knapp elf Stunden im Mittelfeld die beiden Sinzheimer Läuferinnen. Bis Kilometer 38 liefen die beiden gemeinsam, dann lief Ernst in ihrem etwas schnelleren Rhythmus voraus und war mit 10:49 Stunden acht Minuten vor Margarita Küst im Ziel, berichten die beiden.

"Wir waren zwar geschafft, aber nicht kaputt", blicken sie zurück. Ohne die Walkingstöcke, die alle 2500 Teilnehmer benützen konnten, hätten sie die 52 Kilometer nicht geschafft, beteuern sie. Vor allem bei steilen Abwärtsstrecken seien die Stöcke hilfreich gewesen. Die Laufstrecke ging entlang des als "Adlerweg" bezeichneten Stückes auf dem Europäischen Fernwanderweg E 4 alpin. Auf Forststraßen, alpinen Trails, schmalen Schotter- und Geröllwegen waren die Sportler herausgefordert. An neun Verpflegungsstationen wurden Bio-Produkte zur Stärkung gereicht. "300 Helfer waren im Einsatz, es war alles hervorragend organisiert".

Vom Start in Scharnitz mit 967Metern über Normal Null ging es zum Karwendelhaus auf 1771 Höhenmeter, dann abwärts auf 1300 Meter. Es folgte der nächste Aufstieg auf 1848 Meter, dann runter zum 35-Kilometer-Punkt bei 1227 Höhenmeter. Nun war die steilste Strecke bis zum Scheitelpunkt von 1903 Höhenmetern zu bewältigen, dem ein ebenso steiler Abstieg folgte. Die letzten Kilometer bis zum Ziel in Pertisau bei 932 Höhenmetern verliefen nicht mehr so steil. Nach 35 Kilometern konnte man "aussteigen", doch die beiden Freundinnen hatten sich die "große Herausforderung" vorgenommen. Diese zusätzlichen 17 Kilometer hatten es allerdings in sich. Schmale, sehr steile Wege auf Felsgraten erforderten höchste Konzentration und Trittsicherheit. Im Ziel wurden sie von vielen Menschen mit Beifall empfangen und mit einem alkoholfreien Weißbier für ihre Strapazen belohnt.