Verkehrstechnik aus der Kurstadt

Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Alles riecht noch frisch und neu in dem markant grün gestrichenen Gebäude im Industriegebiet West. Schon zwei Tage nach dessen amtlicher Begehung und Abnahme Mitte August zogen hier die Mieter ein, die Firma Greenway Systems, Spezialisten in Sachen Verkehrsleittechnik. Eigentlich war der Bau für andere Zwecke gedacht, wie der aus Varnhalt stammende Bauherr Peter Schurr im BT-Gespräch darlegte. Zusammen mit seiner Gattin Margot investierte er hier insgesamt 2,3 Millionen Euro. Angedacht war ursprünglich eine Vergrößerung von Schurrs Stammfirma Reiflock. Diese handelt mit Abwassertechnik und Flockungsmitteln. Sie wurde von Schurr am Standort des ehemaligen Rosenhofes an der Ecke Rheinstraße/Schussbachstraße 1989 gegründet und seither stetig ausgebaut. Dieser Standort war mittlerweile zu klein geworden. Also beschlossen die Schurrs, ins Rollfeld im Industriegebiet West zu ziehen und bauten dort, um zu expandieren. Zwischenzeitlich hatte es sich aber ergeben, dass das Kerngeschäft von Reiflock verkauft und das "Schmuckstück" in Oos-West, wie es Schurr nannte, deshalb nicht mehr benötigt wurde. Ein Immobilienmakler und ein glücklicher Zufall führten Schurr schließlich mit Matthias Müller zusammen. Der gebürtige Bühler Greenway Systems-Geschäftsführer sah an seinem heimatlichen Standort keine Möglichkeit zur Weiterentwicklung seines Unternehmens mehr. Entweder, so Müller, hätte er "chaotische Preise" zahlen oder bestenfalls ins dezentral gelegene Oberbruch ausweichen müssen. Da kam ihm und Schurr die neue Halle wie gerufen. Der Investor freute sich, einen solventen Mieter gefunden zu haben, und für Müller eröffneten sich am neuen, wie maßgeschneiderten Standort beste Perspektiven. Auf den rund 962 Quadratmetern Nutzfläche, darunter rund 385 Quadratmeter für die Montagehalle, entstanden bis dato 15 Arbeitsplätze. Hier werden modernste Verkehrsleitsysteme entwickelt und konstruiert. Sie erfassen in Echtzeit Verkehrsbelastungen und reagieren auf Unfallgefahren mit einer entsprechend wechselnden Beschilderung. Dazu gehört unter anderem auch ein System, das Rettungsfahrzeugen im Notfall freie Fahrt signalisiert - eben einen "Greenway". Erstmals können dank ausgeklügelter, satellitengestützter Navigation und Fahrzeugerkennung mobile Stauwarnanlagen mit "dynamischen Geschwindigkeitstrichtern" eingerichtet werden. Alle dafür benötigten technischen Einrichtungen, die Montage von Verkehrsschildern von Lamellen- bis RGB-Displaytechnik, ihre elektronische Steuerung und ihre Entwicklung überhaupt finden künftig von Baden-Baden aus statt. Geschäftsführer Matthias Müller ist ein Profi in Sachen Verkehrsleittechnik, der genau weiß, was er tut. 35 Jahre hat er ab seiner Lehre bei Dambach in Gaggenau in allen Bereichen gearbeitet. Sein seither erworbenes Know-how und die unzähligen Branchenkontakte lassen ihn zuversichtlich sein, dass auch der Umzug nach Baden-Baden ein Greenway für sein Unternehmen sein wird.

