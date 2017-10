Busse auf Leo ab 25. November

(sre) - Rund ein Dutzend Bürger hatten sich gestern Nachmittag wieder zur Begehung auf dem Leopoldsplatz eingefunden, der "wahrscheinlich bestbeobachtetsten Baustelle Baden-Württembergs" , wie es Bürgermeister Alexander Uhlig mit einem Lächeln formulierte. Er informierte bei dem Vor-Ort-Termin wieder einmal gemeinsam mit Bauleiter Markus Selig über den aktuellen Stand der Arbeiten.

Es gehe gut voran, waren sich die beiden mit den anwesenden Bürgern einig. Am 10.November, so der aktuelle Bauzeitenplan der Firma Weiss, soll der Platz vorerst geschlossen sein. Dann steht eine Pause an: Der zweite Bauabschnitt soll, bedingt durch die erneute Ausschreibung dieser Arbeiten, erst im kommenden Jahr starten.

Man sei guter Dinge, dass das gelingen werde, zeigte sich Markus Selig überzeugt. Dennoch sollen die Busse nun doch nicht, wie zuletzt von Oberbürgermeisterin Margret Mergen angekündigt, ab dem 20. November wieder über den Leo fahren: Die BBL stelle ihren Fahrplan nämlich immer zu einem Wochenende hin um, sagte Uhlig gestern. Deshalb sei die Umstellung am letzten Novemberwochenende, also dem 25.und 26. November, geplant.

Schon deutlich vorher, am 3.November, endet voraussichtlich die Ausschreibung für den zweiten Bauabschnitt auf dem Platz. Dann wird sich also zeigen, ob diesmal günstigere Angebote eingereicht wurden als beim ersten Versuch. An genau diesem Tag ist auch die nächste öffentliche Baustellenführung geplant. Er werde bei dieser Gelegenheit also schon mit "hoffentlich positiven Neuigkeiten aufwarten" können, kündigte Uhlig an.