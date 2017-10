Zunahme bei Kriminalität im Rebland festgestellt

(cn) - Hochbetrieb herrscht dieser Tage in der Baden-Badener Winzergenossenschaft. Es ist Hauptlesezeit im Rebland. Das BT schaut den Beschäftigten und den Winzern bei der Annahme der Spätburgundertrauben über die Schultern (Foto: Nickweiler). » - Mehr

(cn) - Im Rebland hat sich ein Förderverein für Wein, Tourismus, Kultur und Kunst gebildet. Er will in der Kurstadt einen Tag des Weins etablieren und in der Innenstadt eine Vinothek initiieren, in der Weine aus dem Rebland verkauft werden (Foto: dpa). » - Mehr

Steinbach