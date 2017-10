In 41 Minuten auf den Hausberg

Baden-Baden - Mit 220 Teilnehmern, 170 Männer und 50 Frauen, verzeichnete der 3. Merkurlauf wieder eine rege, sogar internationale Beteiligung. Schnellster Läufer auf der 9,5 Kilometer langen Strecke über 420 Höhenmeter war der Finne Antti Kosonen in der Zeit von 41,18 Minuten.

Das Organisatorentrio Peter Kaiser, Klaas Hamstra und Axel Hansert-Berger von der Laufwelt hatte sich in Absprache mit der Stadt wieder ganz bewusst für einen ruhigen Lauf im Einklang mit der Natur entschieden, ohne Musikbeschallung oder sonstiges Brimborium. Der feste Waldboden und die beständige, wenn auch etwas kühle Temperatur waren absolut ideal für die Läufer, denen oben auf dem Merkur allerdings gehörig der Wind um die Nase pfiff. Doch hier half das Fahrzeug der Sportstiftung Kurt Henn weiter, die mit einem Obolus von zwei Euro pro Starter bedacht worden war und dafür die Rucksäcke mit warmer Wechselkleidung nach oben transportiert hatte. Ralf Brombacher und Mario Binz fielen in ihrem Sportdress als zwei "Wildschweine" besonders ins Auge. Sie hatten in einem Kurs bei der Laufwelt zwölf Wochen trainiert und danach erfolgreich den Köln-Marathon absolviert, in diesem Jahr steht nach dem Merkur- noch der Silvesterlauf an, der die Saison beendet.

Bürgermeister Alexander Uhlig war auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie, mit der Startnummer1 hielt er sich im vorderen Drittel sehr wacker. Die Strecke führte die Läufer in moderater Steigung bis zur Nachtigall, wo an einer Wasserstation "aufgetankt" werden konnte, bevor es dann knackig steil nach oben ging über den kleinen Staufen auf den Binsenwasen und von dort aus in weitem Bogen hoch auf den Merkur. Auf den absoluten Härtetest des Fuchsweges war bewusst verzichtet worden, "wir wollten einen Lauf für Jedermann anbieten und nicht nur für extreme Bergläufer", begründete Klaas Hamstra den Routenverlauf.

Jüngste Teilnehmer waren die 23-Jährige Isabel Schiller und der 19-Jährige Eric Weickenmeier, älteste Läuferin war Petra Lorenz mit 67 Jahren, und als Lokalmatador ging auch wieder Arne Haase als ältester Sportler mit 85 Jahren an den Start. Die stärkste Familie stellten die Hallers aus Gernsbach mit drei Teilnehmern. Neben Franzosen, zwei Niederländern und mehreren Pfälzern waren eigens drei Berliner für den Lauf angereist, Freunde von Peter Kaiser. Ihre vorherigen Dehnübungen zahlten sich für die gebürtige Lichtentalerin Susanne Graf aus, als schnellste Frau kam sie bei 48,31 Minuten an die Ziellinie am Fuß des Merkurturms.

In der Bodenmatte der Start- und Ziellinie wird über Sensoren die genaue Zeit jedes Läufers gemessen, doch bei den meisten ging der Blick beim Zieleinlauf als erstes auf die eigene Stoppuhr am Arm. In der Super-Zeit von 41,18 Minuten bewältigte der Finne Antti Kosonen die Strecke, der sich gerade für drei Monate aus beruflichen Gründen in der Kurstadt aufhält. Matthias Lott vom Mountainbikeclub Wintersdorf radelte mit einem E-Bike vorneweg, mit einem normalen Rad hätte er bei der enormen Geschwindigkeit der Läufer keine Chance gehabt. Thijs Wessbecher übernahm den rückwärtigen "Lumpensammler" per Velo, als ausgebildeter Ersthelfer hätte er zur Not immer eingreifen können, doch DRK und Bergwacht waren ebenfalls vor Ort. Hotel- und Essengutscheine sowie hochwertige Laufschuhe waren der Lohn für die drei männlichen und weiblichen Erstplatzierten - alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und ein Laufshirt.