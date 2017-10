"Husarenstreich" rettet heute noch Menschenleben

Baden-Baden - Am 14. Oktober 1977 wurde der Neubau der Stadtklinik in Balg offiziell eingeweiht. Aus diesem Anlass blickten gestern, fast auf den Tag genau 40 Jahre später, der heutige Kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Jung und der frühere Ärztliche Direktor Professor Wolf Erbe auf die vergangenen Jahrzehnte des heutigen Klinikums Mittelbaden zurück.

Erbe war 14 Monate nach der Eröffnung aus Norddeutschland nach Baden-Baden gekommen, Jung begann im Jahr 1994 seine Tätigkeit bei der Stadtklinik. Etwa 120 Gäste waren dabei, als Moderatorin Anke Hlauschka im Park-Pavillon des Kongresshauses die beiden unter anderem zur Entstehungsgeschichte der Klinik befragte.

Dem damaligen Oberbürgermeister Walter Carlein sei es zu verdanken, dass sie gegen viele Widerstände doch gebaut wurde: "Ihm ist damals ein Husarenstreich gelungen, er hat fast alle Landtagsabgeordnete persönlich besucht, um sie für seine Sache zu gewinnen" erklärte Erbe. Und Jung betonte, die Stadtklinik sei heute besser ausgestattet als so manche Universitätsklinik, lediglich Herz-Operationen und Operationen am Gehirn würden nicht durchgeführt. Diese fast vollständige medizinische Versorgung sei im europäischen und noch mehr im weltweiten Vergleich etwas Besonderes, stimmte Jung dem medizinischen Geschäftsführer Norbert Roeder zu, der auf diesen Sachverhalt in seiner Rede vor der Gesprächsrunde hingewiesen hatte. Zu einer Verbesserung habe auch die Fusion mit dem Krankenhaus in Rastatt beigetragen, stellte Jung auf die Frage von Hlauschka fest, wie gut die medizinische Versorgung denn zum Beispiel im Falle eines Herzinfarktes tatsächlich sei. Die Zentralisierung und die damit verbundene bessere Ausstattung der Kliniken mit etwa 3250 Mitarbeitern stelle für viele Patienten eine Überlebensgarantie dar, erwiderte Jung. So seien durch den Zusammenschluss etwa 10 Prozent weniger Menschen an Herzinfarkten gestorben als zuvor. Dazu dürfte auch die gute verkehrstechnische Anbindung beitragen haben, wobei die gute Parksituation vor dem Gebäude ein klarer Standortvorteil sei, ergänzte Erbe. Und auch die Kooperation mit der Universitätsklinik Heidelberg, das die Stadtklinik als Lehrkrankenhaus in seine Ausbildung miteinbeziehe, sei ein Gewinn.

Auf die Frage nach dem Gesundheitsmanagement erwiderte Jung, es sei heute nicht absehbar, wo man in zehn Jahren stehen werde. Er kritisierte, dass jedes Jahr 40000 junge Menschen, die gerne Medizin studieren würden, von den Hochschulen abgelehnt würden, "mit der Folge, dass wir Europa plündern müssen, um genügend Ärzte zu haben". Von Hlauschka auf zukünftige Entwicklungen angesprochen erklärte Jung, als Nächstes stehe der Umbau des kompletten vierten Stocks an, der zu einem Eltern-Kind-Zentrum umfunktioniert werde (wir berichteten). "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für uns in der Region" betonte Jung.