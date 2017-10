"Jubiläumsbaby" erblickt das Licht der Welt Baden-Baden (red) - Die kleine Romy Neuberth erblickte am vergangenen Donnerstag, 5. Oktober, als 1000. Baby in der Balger Klinik in diesem Jahr um 17.59 Uhr das Licht der Welt. Dieses "Jubiläumsbaby" ist zugleich das erste Kind der stolzen Eltern Maren Neuberth und Jan Bruns, die in Iffezheim zu Hause sind. Sie freuen sich über den 3190 Gramm schweren Nachwuchs genauso wie die Ärztinnen, Ärzte, Schwestern und das Hebammenteam des Klinikums Mittelbaden. Alle sind sehr gespannt, so heißt es in einer Mitteilung der Klinik, wie viele neue Erdenbürger hier bis Ende dieses Jahres noch begrüßt werden dürfen. Die "Tausender-Marke" wurde in diesem Jahr in der Balger Klinik bereits knapp einen Monat früher als 2016 geknackt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1238 Kinder in der Balger Klinik geboren. Der letztjährige Geburtenrekord ist auf dem besten Weg, gebrochen zu werden. Die steigenden Geburtenzahlen im Klinikum Mittelbaden bestätigen den Babyboom in Deutschland. Für alle interessierten Eltern und die, die es werden wollen, veranstaltet das Klinikum Mittelbaden am Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 17 Uhr zum sechsten Mal seinen Baby- und Kindertag im Mercedes-Benz-Kundencenter in Rastatt. Das Team des Geburtszentrums Klinikum Mittelbaden mit den Kliniken Balg und Rastatt - Hebammen, Ärzte, Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegerinnen - steht für alle Fragen zu den Themen rund um die Geburt und die Zeit danach zur Verfügung und informiert zu interessanten Themen im Rahmen von Kurzvorträgen. Dazu gehören auch Informationen zum neuen Eltern-Kind-Zentrum in Balg, das sich gerade in der Planungsphase befindet. Neben den Präsentationen und Aktionen der etwa 20 Aussteller - zum Beispiel zu Babyausstattung, Spielwaren, Kinderbüchern - rundet ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem für die kleinen Gäste mit einem offiziellen Besuch der Maus, den Tag ab. Wie immer ist der Eintritt für alle großen und kleinen Besucher frei. Vom ausgeschilderten Werksparkplatz besteht ein kostenloser Shuttleverkehr zum Kundencenter.

