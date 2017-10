Vom Modellflieger bis zum Discofox Baden-Baden (fk) - Wer sich seit gestern im Alten Ratssaal des Baden-Badener Rathauses umsieht, fühlt sich irgendwie in ein Museum versetzt. Stellwände stehen da, Vitrinen und Modelle. Doch was hat der detaillierte Nachbau eines US-amerikanischen Jagdbombers aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Snookertisch zu tun oder mit Backrezepten? (fk) - Wer sich seit gestern im Alten Ratssaal des Baden-Badener Rathauses umsieht, fühlt sich irgendwie in ein Museum versetzt. Stellwände stehen da, Vitrinen und Modelle. Doch was hat der detaillierte Nachbau eines US-amerikanischen Jagdbombers aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Snookertisch zu tun oder mit Backrezepten? All diese Utensilien gehören zu Hobbys von Mitarbeitern der Baden-Badener Stadtverwaltung. Sie wollen mit ihrer Ausstellung andere Leute für ihr Hobby gewinnen, darauf aufmerksam machen oder einfach auch mal ihre Kunst für sich sprechen lassen. Da ist zum Beispiel Michael Baumer. Seit langem spielt er in seiner Freizeit Snooker - salopp formuliert eine äußerst komplizierte Variante des Billardsports. Er verdeutlicht zusammen mit Kollegin Mareike Sturhahn auf einer Stellwand und anhand der Größe eines Snookertisches die Komplexität dieser Sportart und hofft, sie eines Tages aus der Nische, in welcher der beispielsweise in Großbritannien hoch beliebte Sport in Deutschland steckt, herauszuheben. Katja Braun hingegen stellt ihren eigenen Backblog im Internet vor. Eigentlich hatte sie damit nur zum Spaß angefangen, doch ihre Rezepte überzeugten, und so hat sie es mittlerweile zur eigenen Internetseite gebracht. Insgesamt präsentieren zehn Aussteller ihre Werke noch bis einschließlich Freitag im Alten Ratssaal: Die Bandbreite reicht bis hin zu Infos über Discofox-Tanz und Gemälde.

