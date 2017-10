Große Konkurrenz für Kater Findus Von Fabian Sauter-Servaes Baden-Baden - Pettersson und Findus kennen viele Kinder und deren Eltern: Im Bénazetsaal des Kurhauses wurden die in den Kinderbüchern von Sven Nordquist liebevoll gezeichneten Figuren auf der Bühne lebendig. Das Junge Theater Bonn war von Baden-Baden Events im Rahmen der Reihe "Wir machen RaBADz" engagiert worden. Und Rabatz gab es im ersten Stockwerk des Kurhauses schon vor der Vorstellung. Beim Rahmenprogramm konnten die Kinder basteln, malen und in passenden Büchern schmökern. Die Eltern konnten bei einer Tasse Kaffee Kraft tanken. Ein buntes Bild bot sich da im gediegenen Ambiente. Die Bühnenvorstellung lehnte sich hauptsächlich an eines der Bücher von Nordquist an, in dem ein Hahn auf Petterssons Hof zwar die bis dahin herrenlosen Hühner in Verzückung versetzt, dem gebündelte Aufmerksamkeit gewohnten Kater Findus aber heftige Konkurrenz auf dem Bauernhof macht. Den Hahn mit Namen "Caruso" stellte Christian Steinborn mit Lust und Spaß mal als eitlen Gockel mal als beleidigtes Hähnchen dar. Die für Kinder so vertraute und doch ulkige Zweisamkeit vom älteren Mann Petersson mit seinem Kater Findus verkörperten Bernard Niemeyer und Katharina Felschen mit viel Spielfreude und Energie. Die Geschichte von der durch das Auftauchen des Hahnes gestörten Harmonie endet auch in der Bühnenfassung nicht einfach in einem "Ende gut alles gut", sondern Findus bekennt sein schlechtes Gewissen, weil er den Konkurrenten mit einem üblen Trick vom Hof getrieben hat. Das ist sicher einer der Gründe, warum die Geschichten um den Kater Findus so erfolgreich sind und vor allem seine Auftritte die Kinder im Publikum zum Lachen bringen. Sie sehen ihr eigenes Verhalten in pointierter Form auf der Bühne gespiegelt. Die Rollenkombination aus gütigem, altem Mann und stets übermütigem Kater tut ihr Übriges dazu. Dass die Kinder auch selbst das Zeug zum Findus haben, zeigte sich in der Pause. Der ehrwürdige Bénazetsaal wird zur Renn- und Turnhalle, viele Kinder klettern auf die Bühne und möchten auch einmal oben stehen. So ist dem Jungen Theater Bonn eine Fassung geglückt, die die Kinder anspricht, sie ins Bühnengeschehen mitnimmt und die bekannte Geschichte amüsant inszeniert. Bei den vielen kleinen Witzen und Gags, die sie eingebaut haben, sind auch ein paar erheiternde Sprüche für Erwachsene dabei. Die Lacher klingen da deutlich tiefer im Saal.

