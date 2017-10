Von Lach-Yoga bis Selbstverteidigung

(up) - Von Lach-Yoga bis zur Selbstverteidigung für Senioren, die achte Messe "Gesundheit aktiv" bot am Wochenende ein umfassendes Programm für Gesundheitsinteressierte. Martin Hausmann, der Sprecher der veranstaltenden Arbeitsgemeinschaft der Baden-Badener Kliniken (MediNet) erklärte bei der Eröffnung im Kongresshaus: "Der Bevölkerung soll vor allem auch bei der Gesundheitsvorsorge gezeigt werden, was möglich ist". Neben den Informationsständen der Aussteller wurden Vorträge rund um das Thema Gesundheit geboten, das Bewegungs- und Meditationssystem Qi Gong wurde vorgestellt wie auch Techniken gegen Rückenprobleme. Außerdem gab es Sportvorführungen, und der Musiktherapeut Friedrich Pazeller gab Einblicke in seine Arbeit. Zu ihm kamen gleich nach Öffnung des Kongresshauses viele Menschen, setzten sich in den Stuhlkreis und begannen mit Freude, auf Anleitung Pazellers Musik zu machen.

Spektakulär waren die Präsentationen des frischgebackenen Taekwondo-Weltmeisters Alexander Bachmann und seines Nationalmannschaftskollegen Razak Issoufou, der bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille gewonnen hat. Die beiden waren mit weiteren Kämpfern wie dem Ringer Marcel Ewald auf Einladung des Physiotherapeuten Halil Senpinar in die Kurstadt gekommen. Senpinar ist auch für den deutschen olympischen Sportbund tätig und hat in Rio die Sportler nach Verletzungen wieder in Form gebracht. Auf die Frage "Was können wir vom Leistungssport in den Gesundheitssport übernehmen?" anwortete Senpinar: "Viel". So werde ein "normaler" Patient nach einer Schulteroperation in der Regel mit Krankengymnastik behandelt. Ein Spitzensportler betreibe aber ein spezielles Gesundheitstraining zum Muskelaufbau und zur Stärkung der Herz-Kreislauf-Funktionen. Je nach Wundheilungsphase variierten diese Maßnahmen und die Frequenz ihrer Anwendung. Aufbauübungen wie diese seien auch gut von Nicht-Sportlern anzuwenden, sie förderten den Heilungsprozess und die Regeneration. Der Haken bei der Sache ist allerdings, dass diese Behandlung von den Krankenkassen oft nicht übernommen wird. Für den Behandlungserfolg seien die ersten drei bis fünf Wochen nach der Operation entscheidend.