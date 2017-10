Junger Komponist bringt selbst gebrautes Bier mit Von Gisela Brüning Baden-Baden - Nachdem Rike Scheffler ihre Stipendiaten-Wohnung im Baldreit nach erfolgreichem Studienaufenthalt wieder in Richtung Berlin verlassen hat, folgte ihr Anfang des Monats Alexander Vaughan in das gemütliche Refugium unter dem Dach des Stadtarchivs. Oberbürgermeisterin Margret Mergen begrüßte nun den neuen Baldreit-Stipendiaten und überreichte ihm das offizielle Willkommens-Päckchen, das den "Neubürger" mit Informationen und Freikarten ausstattete. Darüber hinaus erwies sie sich als überzeugte Lokalpatriotin, die den Gast auf die Besonderheiten seines neuen Umfelds einstimmte. Bereits im März hatte sich Vaughan gemeinsam mit seiner Vorgängerin, der Schriftstellerin, Musikerin und Performance-Künstlerin Rike Scheffler, der Presse vorgestellt, und dabei ergab sich, dass beide Musiker an einer Oper arbeiten. Ein Freund habe ihn, den 1987 in Sydney geborenen Jazz-Posaunisten, überredet, mit nach Deutschland zu kommen, verrät die Vita des Australiers, der dann von 2009 bis 2014 einen Diplomstudiengang in Komposition an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar absolvierte. Seither schrieb er mehrere Orchesterwerke, darunter eines mit dem Titel "Epithumia". Trotzdem ist der Posaunist dem Genre Jazz treu geblieben und hofft, in Baden-Baden Mitstreiter für seine Ambition zu finden und eventuell mit Eigenkompositionen fürs Ensemblespiel zu gewinnen. Im Hinblick darauf, dass die Jury stets bedacht ist, hervorragende Kandidaten für das Baldreit-Stipendium zu gewinnen, das den Gästen einen sechsmonatigen kostenlosen Aufenthalt und ein Taschengeld gewährt, fiel die Wahl auf den mehrfach preisgekrönten Australier. Professor Markus Hechtle von der Musikhochschule Karlsruhe als Juror empfahl im April den Stipendiaten als einen "im besten Sinne musizierenden Komponisten, dessen Musik mit energiegeladener Stringenz und Klarheit die Hörer fasziniert". Beim Antrittsbesuch überraschte Alexander Vaughan die OB nicht nur mit einer Flasche selbst gebrauten australischen Bieres aus neuseeländischem Hopfen, das er im thüringischen Kochtopf braute. Gemeinsam mit seiner Frau Young-Jea Chun stellte er für Februar die Geburt eines "Baden-Badener Kindels" in der Klinik in Balg in Aussicht. Die von ihm gepriesene "Ruhe und Abgeschiedenheit in der gemütlichen Wohnung" dürfte dann wohl erst einmal fraglich sein.

