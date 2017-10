Fundament für das weitere Leben gelegt

Baden-Baden - Für 243 Junggesellinnen und -gesellen in Betrieben der Kreishandwerkerschaft Rastatt/Baden-Baden/Bühl endete am Montagabend mit der "Freisprechung" durch Kreishandwerksmeister Klaus Vollmer und der Überreichung der Abschlusszeugnisse sowie der Gesellenbriefe bei der Lehrabschlussfeier im Baden-Badener Kurhaus die Ausbildung. Preise, Medaillen und Urkunden für herausragende Leistungen konnten ebenfalls vergeben werden.

"Wir alle, Familien, Betriebe, Schule und vor allen anderen natürlich Sie, die Junghandwerker, feiern heute den erfolgreichen Abschluss Ihrer Lehrabschlussprüfung und damit den lange ersehnten Aufstieg vom Lernenden zum Gesellen beziehungsweise zur Gesellin", führte dazu Klaus Vollmer aus. Er strich zugleich auch den Anteil der Eltern und der Betriebe an dem Erreichten heraus und erinnerte daran, dass die Abschlussbescheinigung hart erarbeitet werden musste und Leistungsbereitschaft erforderte. Vollmer: "Der Gesellenbrief ist das Fundament für das weitere Leben. Sie haben etwas erreicht, liebe Gesellen, und darauf können Sie stolz sein."

Gleichwohl gab der Kreishandwerksmeister zu bedenken, dass die Herausforderungen in Zukunft nicht weniger werden. Vielmehr gälte es, diese anzunehmen stets Bereitschaft zu zeigen, sich fort- und weiterzubilden, Mut zur Veränderung zu haben. "Sie sind das Fundament der Betriebe und damit das Fundament ihrer eigenen und unser aller Zukunft", gab Kreishandwerksmeister Vollmer den Ausbildungsabsolventen mit auf den Weg.

Den frischgebackenen Handwerksgesellinnen und -gesellen gratulierte auch der Präsident der Handwerkskammer Karlsruhe, Joachim Wohlfeil. Er führte aus: "Das Handwerk begegne den Jugendlichen auf Augenhöhe, es braucht die Nachwuchskräfte. Sie alle haben den Schritt gewagt und wurden belohnt. Ihr dürft stolz auf das Erreichte sein. Das Handwerk setze auf Qualität und nachwachsende Ressourcen." Die Duale Ausbildung ist ein Konstrukt, das sich auch in Krisenzeiten bewährt, sagte Wohlfeil. Ebenso erging an die Junggesellen die Aufforderung, die zukünftigen Herausforderungen anzunehmen. In den kommenden Jahren, so der Kammerpräsident, würde eine große Anzahl an Handwerksbetrieben zur Übernahme anstehen.

Zu den Gratulanten gesellte sich auch Jürgen Bäuerle, der Landrat des Landkreises Rastatt. "Ich gratulierte den frischgebackenen Gesellen und Gesellinnen zu diesem Meilenstein in ihrem Berufsleben", so Bäuerle. Er überbrachte ferner die Glückwünsche der Kreisräte und die der Oberbürgermeisterin von Baden-Baden, Margret Mergen. Auch Bäuerle bezeichnete den Abschluss als wichtiges berufliches Etappenziel, den es stets weiter auszubauen gälte. Als einzigen Wermutstropfen, trotz aller wirtschaftlichen Erfolge im Land benannte Bäuerle den Nachwuchsmangel, der jedoch alle Branchen beträfe. Daran müsse im Handwerk wie im öffentlichen Dienst gearbeitet werden, "wir müssen für die Jugendlichen attraktiv werden." Ein Schwerpunkt der Kreispolitik sowie der Stadt Baden-Baden in der Zukunft werde sein, die entsprechenden Schulen zukunftsgerichtet auszurüsten. "Das Handwerk mit goldenem Boden hat gute Zukunftsaussichten", schloss der Landrat.

Die Sängerin, Rundfunk- und Fernsehsprecherin Sabine Murza und Keyboarder und Pianist Holger Engel gaben mit ihrer Musik der Feier den richtigen und heiteren Rahmen.