Ärztin aus der Kurstadt in Burundi im Einsatz

Baden-Baden - Als Medizinerin wollte Evelyn Herz, die seit gut eineinhalb Jahren in der Kurstadt lebt, schon immer dort helfen, "wo es nicht so viele Ärzte gibt". Mit ihrem Engagement in Burundi, dem Partnerland Baden-Württembergs, ist sie direkt am Puls der größten Not.

Nach dem Studium mit HNO-Facharztausbildung stand zuerst die Familie mit drei Kindern im Vordergrund. Doch seit 2002 engagiert sie sich tatkräftig in der Entwicklungshilfe, insbesondere für die überregionale Hilfsorganisation "Konvoi der Hoffnung" mit Schwerpunkt in Afrika und Osteuropa. Anfangs war Evelyn Herz häufig in Mauretanien unterwegs, wo sie in der Wüste Nomadenstämme gesundheitlich betreute, bis Al Kaida Maghreb auf den Plan trat und den Helfern das Leben ebenso schwer machte wie den Einheimischen - im Jahr 2008 musste wegen der terroristischen Angriffe sogar die Rallye Paris-Dakar abgesagt werden. Im Gegensatz zu vorher rund 80 Ärzten in dem Helferteam von Evelyn Herz war nun niemand mehr bereit, das eigene Leben zu riskieren.

Nach der Aufgabe Mauretaniens kam die stets politisch aktive Medizinerin, die viele Jahre im CDU-Landesvorstand den Sozialausschuss leitete und 2015 in den CDU-Bundesfachausschuss für Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik berufen wurde, über die Politik in Berührung mit Burundi, einem der ärmsten Länder der Welt. Nach dem Völkermord im benachbarten Ruanda mit vielen Flüchtlingen und dem Bürgerkrieg in Burundi besuchte sie das Land zusammen mit einer Delegation des damaligen Ministers für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk.

Es war schwierig, vor Ort zu helfen aufgrund der gänzlich fremden Kultur und Lebenseinstellung. Zudem sollten nicht einfach Entwicklungshilfegelder fließen, der Plan war, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und so die Not zu bekämpfen. Damit konzentrierte sich das Engagement von Evelyn Herz nicht mehr ausschließlich auf den medizinischen Bereich, doch es war sehr schwer, in Burundi Fuß zu fassen - einem sehr schönen Land von der Größe Baden-Württembergs mit Bergen und Seen, wie sie sagt. Die politische Situation war mehr als instabil, der Präsident stand ihrer Arbeit skeptisch gegenüber, das Auswärtige Amt riet dringend davon ab, nach Burundi zu gehen.

Die Bevölkerung gilt als so arm, dass für viele ein Krankenhausbesuch schlicht nicht finanzierbar ist. Trotzdem wurde neben einer Bäckerei als Erstes ein Malariazentrum aufgebaut, wo pro Jahr dank ausländischer Spenden rund 20000 Patienten behandelt werden, "die Ärmsten der Armen", sagt Evelyn Herz. Inzwischen werden zwei Waisenhäuser unterstützt, wobei die Kinder teils von ihren Eltern auf der Flucht vor deren Türen gelegt wurden. Ein auf Nachhaltigkeit angelegtes Straßenkinderprojekt teilt sonntags Essen an über 200 Kinder aus und kümmert sich um Schulunterricht. Dieses Projekt besteht schon so lange, dass die ersten der betreuten Jugendlichen inzwischen selbst zu den Helfern zählen.

Bei einem Projekt für missbrauchte und misshandelte Frauen können diese über eine gegründete Genossenschaft Land bearbeiten. Da es in Burundi entweder zu viel oder zu wenig regnet, gibt es aber das Problem, die Erzeugnisse haltbar zu machen, um die Überlebenschancen zu sichern. Evelyn Herz ist eine der wenigen, die den Menschen direkt vor Ort hilft, um etwa auch über die Schulbildung in einen Beruf zu kommen.