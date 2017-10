Leben bis zum letzten Atemzug schenken

Im Einsatz in Burundi Baden-Baden (co) - Als Medizinerin wollte Evelyn Herz, die seit gut eineinhalb Jahren in der Kurstadt lebt, schon immer dort helfen, "wo es nicht so viele Ärzte gibt". Mit ihrem Engagement in Burundi, dem Partnerland Baden-Württembergs, ist sie direkt am Puls der größten Not (Foto: pr). » Weitersagen (co) - Als Medizinerin wollte Evelyn Herz, die seit gut eineinhalb Jahren in der Kurstadt lebt, schon immer dort helfen, "wo es nicht so viele Ärzte gibt". Mit ihrem Engagement in Burundi, dem Partnerland Baden-Württembergs, ist sie direkt am Puls der größten Not (Foto: pr). » - Mehr