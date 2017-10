Schlittenhunde sprinten über Galopprennbahn Iffezheim (fk/red) - Das Sales-and-Racing-Festival bildet seit einigen Jahren den Abschluss der Galopprennsaison in Iffezheim. Von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Oktober, gehen noch mal zahlreiche Galopper bei insgesamt 15 Rennen in die Startboxen auf dem Turfgelände. Sportlich ragt dabei das Ferdinand Leisten Memorial BBAG Auktionsrennen heraus, das mit 200000 Euro am höchsten dotierte Zweijährigen-Rennen in Deutschland. Doch diesmal schickt Baden-Racing nicht nur Spitzengalopper aufs Geläuf. Als Rahmenprogramm der etwas anderen Art soll auch ein Rennen mit professionellen Schlittenhunden ausgetragen werden. "Wir können natürlich kein kilometerlanges Distanzrennen zeigen, aber es laufen Gespanne, die bei den Internationalen Schlittenhundrennen in Todtmoos Ende Januar mitmachen", erläutert Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister in einer Pressemitteilung. Es werde ein ernstzunehmendes Rennen. Die Gespanne mit vier oder sechs Hunden werden am Sonntag, 22. Oktober, 600 Meter auf der Geraden Bahn in Iffezheim sprinten - sollte keine plötzliche Eiszeit eintreten allerdings auf Rollen und nicht auf Kufen. Die Rennbahnbesucher haben die Möglichkeit, die Hunde und die Schlitten genauer anzuschauen und den Mushern, wie die Gespannlenker im Fachjargon genannt werden, Fragen zu stellen. Die Besucher des Herbstmeetings erwartet zudem an beiden Renntagen ein kleiner Herbstmarkt mit verschiedenen Ausstellern, die herbstliche Dekorationsideen geben, Accessoires und Mode anbieten. Für die kleinen Besucher gibt es der Mitteilung zufolge am Rennsonntag eine kostenlose Aktion, bei der Kürbisse ausgehöhlt, geschnitzt und bemalen werden können. Aus sportlicher Sicht ragen beim Saisonfinale in Iffezheim neben dem Ferdinand Leisten Memorial zwei weitere Rennen heraus: Der Ittlingen Preis der Winterkönigin als wichtigstes Rennen in Deutschland für zweijährige Stuten und die Baden-Württemberg Trophy, beides Prüfungen der Europa-Gruppe 3. Am Freitag und Samstag findet zudem die Herbstauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft, kurz BBAG, statt. Freitags ab 17 und samstags ab 10 Uhr kommen insgesamt mehr als 370 Pferde unter den Hammer.

