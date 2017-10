Zu Fuß in die Partnerstadt Pignan

Sinzheim - Eine sportliche Herausforderung - nämlich einen Spenden-Staffellauf von Sinzheim in die etwa 800 Kilometer entfernte Partnergemeinde Pignan - wollen der Breitensport Sinzheim und der Verein "Laufendhelfen.de" im kommenden Jahr organisieren.

Seit mehr als 40 Jahren besteht die partnerschaftliche Verbindung zwischen Sinzheim und der südfranzösischen Weinbaugemeinde Pignan. Vor einigen Jahren wurde die Strecke von einer Sportradgruppe zurückgelegt.

Nun soll die Distanz auf Schusters Rappen bewältigt werden. Dass dies gelingt, davon sind die beiden Vereinsvorsitzenden und Laufenthusiasten Werner Schmitt und Rudolf Mahlburg überzeugt. Deshalb laden sie am Sonntag, 29.Oktober, interessierte Läuferinnen und Läufer zu einer Infoveranstaltung ein. Wer bis 22. Oktober per E-Mail an rudolf.mahlburg@web.de oder werner.schmitt@mail.de Interesse zeigt, erhält als Antwort Ort und Zeit der Infoveranstaltung mitgeteilt.

"Die Zeit ist reif, die gesamte Strecke auch mal zu Fuß zurückzulegen", ist dem Flyer zu entnehmen, der über das Prozedere informiert. Mindestens zwölf Läufer sollen sich am 4.Mai 2018 von Sinzheim aus auf den Weg machen. Bei dem Staffellauf wird nach jeweils etwa zehn Kilometern der oder die Läufer, die von einem Radfahrer begleitet werden, ausgewechselt.

Wenn mindestens zwölf Läufer unterwegs sind, sollen die Sportler pro Tag 120 Kilometer ihrem Ziel näher kommen. So könnte die Partnergemeinde nach sieben "Lauf-Tagen" erreicht werden.

Die gesamte Truppe wird von Betreuern mit drei Mannschaftsbussen begleitet, die auch die Übernachtungsmöglichkeiten auf Campingplätzen und die Verpflegung organisieren.

In der Partnerstadt Pignan werden die Sinzheimer Gäste willkommen geheißen, und nach zwei Tagen Erholung von den Strapazen geht es am 13.Mai mit den Mannschaftsbussen wieder zurück in die Heimat. Die Teilnehmergebühr orientiert sich laut den Organisatoren an der Teilnehmerzahl und beinhaltet Streckenverpflegung, Abendessen, Übernachtung, Frühstück, die Hin- und Rückreise sowie einen Spendenanteil zur Unterstützung des sozialen Aspektes des Partnerstadtlaufs. Auch Firmen und Institutionen sollen zur Unterstützung oder für Spenden für soziale Projekte in Sinzheim und Pignan gewonnen werden.

Ebenso sollen die politischen Vertreter der Gemeinden angesprochen werden, die Schirmherrschaft zu übernehmen.

Voraussetzung für ein Gelingen des ganzen Projektes ist, dass sich Interessierte bis zum 22. Oktober per E-Mail melden.