Schlemmen für den guten Zweck

(hol) - Hmm, wie das duftet! In der Küche des Pädagogiums und in der Küche der Sportschule Steinbach ist gestern die Basis für die Fischsuppe gekocht worden, die heute und morgen in der Wagener-Markthalle serviert wird. Die beiden Schulköche haben dabei etwa einen Zentner Gemüse verwendet, wie sie dem BT gestern verraten haben.

Heute wird die leckere Bouillabaisse des Kochvereins Baden-Baden dann mit insgesamt 150 Kilo Fischfilet Portion für Portion frisch zubereitet, abgeschmeckt und schließlich für den guten Zweck ausgeschenkt: zum mittlerweile zwölften Mal für die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Jeweils von 10 bis 16 Uhr gibt es den heißen Genuss in der Wagener-Markthalle im Rahmen der Genusstage, die an diesen beiden Tagen gefeiert werden. Eine Portion Suppe kostet 10 Euro, ein Glas Wein 2,50 Euro. Wie immer fließt der gesamte Umsatz aus dem Verkauf der Suppe und der korrespondierenden Getränke an die BT-Aktion, die alljährlich Baden-Badener in Not unterstützt. Die Wagener-Galerie spendete die Zutaten, das Weingut Knapp den Weißwein, der zu der Suppe ausgeschenkt wird. Die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude", die heuer zum 60. Mal statfindet, wünscht guten Appetit!