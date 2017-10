Welterbestatus bedeutet keine Käseglocke

Baden-Baden - Im Zusammenschluss mit zehn weiteren Städten will Baden-Baden 2019 den städtischen Olymp erklimmen und im Verbund der Kurstädte zum Unesco-Welterbe ernannt werden. Dafür läuft aktuell und noch bis Sommer 2018 die notwendige Ausarbeitung des Managementplans. Er ist vor allem eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung der stadteigenen Regeln, die den Welterbestatus ermöglichen. Neues Recht geht mit der Auszeichnung nicht einher.

Das machte Bürgermeister Alexander Uhlig in der gestrigen Sitzung des Bauausschusses mehrfach deutlich. Rudolf Schübert, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, hatte zuvor den aktuellen Stand in Sachen Managementplan erläutert. Das Papier gilt als zentrales Element zum Schutz, aber auch zur Weiterentwicklung der Welterbezone, die in Baden-Baden die Innenstadt und die Lichtentaler Allee umfassen wird, ein Gebiet von zirka 230 Hektar. Umgeben ist sie von einer 2400 Hektar großen Pufferzone, die nicht zum Welterbebereich zählt, aber dessen Erscheinungsbild wahren soll.

"Der Welterbestatus ist nicht mit einer Käseglocke verbunden. In den Gebieten wird es sehr wohl Bauten geben", verdeutlichte Schübert. Der Managementplan macht lediglich deutlich, wie mit neuen Gebäuden und bestehenden Plänen umgegangen wird, wo eventuell Anpassungen notwendig sind. Dabei kann es durchaus sein, dass ein aktuell geplanter Bau den nötigen Richtlinien entgegen steht. "Da müssen wir dann zur Erhaltung des Welterbestatus' mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln eingreifen", so Uhlig, mit dem Planungsrecht oder dem Gestaltungsbeirat.

Letzterem soll eine noch zentralere Rolle zukommen, er soll laut Uhlig um Expertisen in Sachen Denkmalpflege ergänzt werden. Denn gerade die Verzahnung von Bauordnung und Denkmalpflege, aber auch der Erhalt des Zusammenspiels von Bebauung und Grünflächen seien wesentliche Elemente, die man sich mit dem Managementplan auferlege. "Es wird dafür aber kein neues Recht geben, schon gar nicht von außerhalb. Wir sind schon ausgestattet mit allem, was wir brauchen, und wenden es an, ansonsten wären wir nie so weit gekommen, uns für das Welterbe bewerben zu können", unterstrich Uhlig. Der Managementplan sorge und ermahne lediglich dazu, die vorhandenen Instrumentarien zielgerichtet und bewusst einzusetzen. Dazu ist es Schübert zufolge wichtig, dass sich alle städtischen Bereiche, die irgendwie vom Welterbestatus betroffen sind, dessen bewusst werden. Konkrete Handlungsbereiche ergeben sich etwa in den Gebieten Verkehr, Tourismus und Stadtentwicklung. So müssen unter anderem Bestandsbaupläne, beispielsweise für die Villenviertel, angepasst werden.

Gefahr droht dem Welterbestatus theoretisch von den zehn Mitbewerbern. Denn nur alle elf Kurstädte als Ganzes gelten unter dem Titel "Great Spas of Europe" als Welterbe. Erfüllt eine die Voraussetzungen nicht mehr, sei es Abwägungssache der Unesco, ob nur der eine den Staus aberkannt bekomme, oder alle, was aber unwahrscheinlich sei, erläuterte Andreas Förderer, bei der IHK Karlsruhe im Tourismussektor tätig und Fachmann für Welterbebewerbungen, dem Rat. Auch die Durchlaufzeit von künftigen Bauanträgen sei nicht von dem angestrebten Status betroffen. Wie lange ihre Bearbeitung dauere, hänge schon jetzt nur von deren Qualität ab, so Uhlig.

Die Räte stimmten dem Konzept mit großer Mehrheit zu und empfahlen somit dem Gemeinderat, dies ebenfalls zu tun. Enthaltungen gab es aus den Reihen der Freien Wähler.