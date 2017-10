"Die neue Welt der Rheinstraße"

Baden-Baden - Schöne Architektur in der Innenstadt, Büroklötze in der Rheinstraße? Das Gebiet zwischen Murgstraße und Schweigrother Platz gerät ins Visier der Verwaltung: Ein städtebaulicher Rahmenplan soll die künftige Entwicklung des Areals steuern.

Anlass dafür ist das Bauvorhaben der Firma Arvato. Der fünfstöckige Neubau an der Murgstraße wird wie ein Schiffsbug direkt neben dem alten Forstamt in die Rheinstraße ragen. Wolfgang Riehle, Vorsitzender des Gestaltungsbeirats, stellte das Projekt am Donnerstag im Bauausschuss vor. "Wir haben gesagt, dass man es in Gottes Namen so machen kann", machte er klar, dass das Gremium nicht glücklich über die Planung ist. Er plädiere aber dafür, "denjenigen, die an der Prosperität der Stadt Anteil haben, auch Möglichkeiten für die Erweiterung zu geben", begründete er das positive Votum des Beirats.

Riehle regte an, einen Masterplan in Angriff zu nehmen, um klar zu machen, wie es in der Weststadt weiter gehen soll. Es werde Veränderungen geben müssen, sagte er. "Sie werden das Niveau der Innenstadt nicht auch im Bereich der Rheinstraße halten können." Das Areal zur B500 hin müsse für derartige Entwicklungen geöffnet werden. "Wir brauchen ein Ventil", sagte er. So gesehen sei das Arvato-Bauwerk "der Auftakt in die neue Welt der Rheinstraße".

Dafür erntete er Widerspruch. "Das ist Großstadtarchitektur à la Frankfurt", sagte Martin Ernst (FBB). "Das trifft unsere Seele nicht." Er sprach von einer "totalen Katastrophe". Werner Schmoll (SPD) bezeichnete das Gebäude schlicht als "potthässlich". Das könne nicht der künftige Maßstab für die Weststadt sein.

Baubürgermeister Alexander Uhlig betonte, es gehe "um eine Firma, die nicht ganz unmaßgeblich ist". Auch Reinhilde Kailbach-Siegle (CDU) erklärte, als Frau der Wirtschaft sei es ihr wichtig, dass große Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in der Stadt blieben. Arvato ist mit etwa 1000 Jobs der größte private Arbeitgeber der Stadt und will, wie berichtet, ein Bürogebäude für 250 Arbeitsplätze und ein Parkhaus mit 190 Stellplätzen errichten.

"Wir werden einen städtebaulichen Rahmenplan erarbeiten, der deutlich macht, was in dem Gebiet künftig gehen soll und was nicht", sagte Uhlig. Das Arvato-Projekt sei Anstoß, sich darüber Gedanken zu machen. CDU-Stadtrat Hansjürgen Schnurr begrüßte das. Es gehe um die Frage, wie sich das Viertel weiter entwickeln könne. "Wir müssen da neue Struktur reinkriegen."