Fetziges Musical über sensibles Thema Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Fast normal (Next to normal)" überschrieben Tom Kitt (Musik) und Brian Yorkey (Buch und Gesangstexte) ihr Musical, das nach einer Erfolgstour "zwischen New York, Oslo und Fürth" nun auch am Samstag 21. Oktober, um 20 Uhr am Baden-Badener Theater zur Aufführung kommen wird. Drei Tony-Awards, ein Pulitzerpreis und euphorische Kritiken von Publikum und Presse, dies erscheint wenig "normal" für ein Musical, einem Genre, das gemeinhin auf einem leicht verdaulichen Plot und ebenso süffigen Melodien basiert. Dass es auch anders geht, dabei ohne Verzicht auf anspruchsvolle Unterhaltung, bekräftigten im Vorgespräch Regisseur Ingmar Otto und die beiden Darstellerinnen Nadine Kettler und Sonja Dengler. Otto, Intendant und Regisseur am Kammertheater Karlsruhe, nahm sich in der Vergangenheit unter anderen populären Stoffen auch "Comedian Harmonists", "The Rocky Horror Show" oder "The Blues Brothers" vor. In Baden-Baden debütiert er mit "Fast normal" und brannte im Gespräch darauf, für dieses Stück höchstmögliches Interesse zu wecken. Auf den ersten Blick ist "Fast Normal" die rockige Verarbeitung einer gängigen Familiengeschichte, wie sie sich täglich unter Millionen Dächern abspielt. Kostproben auf dem Theaterfest kürzlich festigten den Eindruck, dass sich da Vater Dan, Mutter Diana und Tochter Natalie einen turbulenten und phonstarken Schlagabtausch in ihrem nicht immer harmonischen Zusammenleben liefern, zumal die pubertierende Tochter dem Rausch der ersten Liebe anheimfällt. "Total normal?" Nicht ganz, denn ein düsterer Schatten lastet auf dem Haus: Der Tod ihres Sohnes Gabe vor 18 Jahren hat Mutter Diana in ein tiefes Trauma gestürzt, das sich als bipolare Störung manifestierte und sie in dem Wahn gefangenhält, Gabe lebe und sie führe Gespräche mit ihrem Sohn. Schicksalsschläge dieser und anderer Art gehören zum menschlichen Dasein, sie zu überwinden, gelingt den Betroffenen auf unterschiedliche Weise. Ingmar Otto betrachtete die Story und stellte fest: "Brian Yorkey und Tom Kitt haben es geschafft, die Ernsthaftigkeit und Tiefe dieses sensiblen Themas zu bewahren und gleichzeitig daraus ein fetziges, freches Musical zu machen. Ich habe große Lust, an dem Stück und den Figuren zu arbeiten, denn es hat was zu sagen. Es besitzt satte Figuren und tolle Charaktere, dazu viel Tiefe und Emotionalität; lebt aber zugleich von Humor und Leichtigkeit." Die musikalische Leitung des achtköpfigen Ensembles und der Aufführung liegt bei Hans-Georg Wilhelm. Für Bühne und Kostüme ist Steven Koop verantwortlich und für die Choreographie Moira Fetterman. In der Regie von Ingmar Otto spielen Nikolaj Alexander Brucker, Sonja Dengler, Oliver Jacobs, Nadine Kettler, Dimetrio-Giovanni Rupp und Berth Wesselmann. Morgen, Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr führt eine kostenfreie Matinee im Theater in die Materie des neuen Stücks ein. Im Anschluss an die (allerdings bereits ausverkaufte) Premiere findet eine öffentliche Premierenfeier mit DJ statt.

