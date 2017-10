Baugebiet nimmt Formen an

Baden-Baden - Das neue Baugebiet im Neuweierer Nußgärtel nimmt Formen an. Auch wenn derzeit im vorderen Bereich der Straße "Im Nußgärtel" noch Bagger für die äußeren Erschließungsarbeiten das Bild beherrschen, lässt sich vor den Bauplätzen, wo fünf neue Einzelhäuser mit Stellplätzen geplant sind, deutlich der Straßenverlauf erkennen. Die Straßendecke in diesem Gebiet ist bereits aufgebracht und asphaltiert worden.

Fertiggestellt ist zudem ein neuer öffentlicher Verbindungsweg zischen dem Areal der Turn- und Festhalle und dem neuen Baugebiet. Laut dem Vertrag des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beteiligt sich die Stadt an der Herstellung des Gehweges mit 3500 Euro, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 22000Euro).

Ebenso abgeschlossen sind die Arbeiten für den Wendehammer. Um diesen Wendeplatz sind die fünf Bauplätze angeordnet, drei davon grenzen an die Nordseite der Turn- und Festhalle. Die Baugrundstücke sind circa 400 Quadratmeter groß. Die Grundstücke sind so zugeschnitten, dass der Gartenbereich nach Westen ausgerichtet werden kann. Eine Ausrichtung der Gärten nach Süden hätte durch die hohe Wand des Schulgebäudes die Nutzung der Gärten beeinflusst, heißt es in den Beschlussvorlagen vom vergangenen Jahr.

Für den Bau der Häuser wurde eigens ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt und durch den Ortschaftsrat und Gemeinderat genehmigt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu bestimmen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der damit verbundene Vertrag zwischen Stadt und Bauträger schreiben nunmehr den genauen Zuschnitt der Grundstücke und die Anzahl der zu errichtenden Gebäude vor.

Laut Bauerschließungsträger Dieter Reininghaus sind inzwischen drei von den fünf voll erschlossenen Baugrundstücken schon verkauft. Der Verkauf eines vierten Grundstückes stehe unmittelbar bevor. Nur noch ein einziges Grundstück würde noch zum Verkauf stehen, sagte Reininghaus auf Anfrage.