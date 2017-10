Verhörprotokolle offenbaren Details über Drogenhandel in Kurstadt Baden-Baden (fk) - "Wenn man alles richtig macht, kann einem eigentlich nichts passieren", war sich ein 25-Jähriger in einem Gespräch, in dem er vermeintlich Drogendeals mit einem Kompagnon besprach, Anfang des Jahres sicher. Aus lauter Vorsicht benutzte er sogar mehrere Handys. Doch das nutzte alles nichts, die Polizei hatte das Auto verwanzt und hörte über mehrere Wochen mit. (fk) - "Wenn man alles richtig macht, kann einem eigentlich nichts passieren", war sich ein 25-Jähriger in einem Gespräch, in dem er vermeintlich Drogendeals mit einem Kompagnon besprach, Anfang des Jahres sicher. Aus lauter Vorsicht benutzte er sogar mehrere Handys. Doch das nutzte alles nichts, die Polizei hatte das Auto verwanzt und hörte über mehrere Wochen mit. Die entstandenen Protokolle führten zu mehreren Verhaftungen und Verurteilungen in der Baden-Badener Drogendealerszene. Die Aufnahmen wurden gestern bei der Verhandlung gegen den 25-Jährigen, den die Staatsanwaltschaft als eine Art Kopf und Lieferant vieler Kleindealer sieht, und dem sie Drogenhandel im großen Stil vorwirft, eingeführt. Hauptzeuge war dabei ein Gastwirt aus Baden-Baden. Er bestätigte, dass Gespräche zwischen ihm und dem Angeklagten so stattgefunden haben, wie es die Protokolle wiedergeben. Darin ging es konkret um den Erwerb und den Verkauf von Drogen, über Gewinnspannen und Verteilsysteme. Es fielen Sätze seitens des Angeklagten wie "ich hole nicht nur zwei Kilo, ich hole zehn, kaufe ein für drei und verticke sie weiter für sechs " oder zur Frage, was so rausspringe: "2200. Das läuft gut, andere schuften dafür Monate." Bei weiteren abgehörten Gesprächen wird explizit über das Geschäftsgebaren der kleineren Dealer, welche die Drogen vermeintlich vom Angeklagten bezogen, gesprochen und es dreht sich um deren Festnahme durch die Polizei. Der Gastwirt äußerst sich dazu nur knapp, kann sich an wenig erinnern und sagt nur so viel, wie er muss, um selbst einer Anklage wegen Falschaussage zu entgehen. Ein anderer, bereits verurteilter Dealer macht als Zeuge keine Aussage, will aber nichts vom Angeklagten gekauft haben, ein weiterer Zeuge ist spurlos verschwunden und wird mittlerweile per internationalem Haftbefehl gesucht. Den ganzen Tag über werden beim gestrigen Verhandlungstag weitere Abhörprotokolle verlesen und von der Polizei kommentiert: Mal geht es um Marihuana, mal um Kokain, mal wird Drogenbaron Pablo Escobar, dann die italienische Mafia verherrlicht. Gegen einen Kleinstdealer, der festgenommen wurde, fallen in den abgehörten Gesprächen auch Morddrohungen, falls er aussagen sollte - ob ernst gemeint oder nicht, sei dahingestellt. Es werden Beträge in fünfstelliger Höhe genannt, mal 38000, mal 50000 Euro. Der Angeklagte schweigt seit dem ersten Prozesstag zu allem. Sein Verteidiger verschleppt das Verfahren oft durch minutenlange Nachfragen, auf die hin ihm Richter Wolfgang Fischer gestern entgegnete: "Wir führen hier alles ein, was sie wollen, wenn es denn unbedingt sein muss." Mindestens weitere vier Prozesstage - gestern war Tag fünf - sind bei dem Indizienprozess ohnehin angesetzt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Angeklagter hüllt sich in Schweigen Baden-Baden (bgt) - Einem 25-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, in 18 Fällen insgesamt zehn Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Kokain an verschiedene Kunden verkauft zu haben. Der Prozess gestaltet sich schwierig, der Angeklagte schweigt. (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (bgt) - Einem 25-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, in 18 Fällen insgesamt zehn Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Kokain an verschiedene Kunden verkauft zu haben. Der Prozess gestaltet sich schwierig, der Angeklagte schweigt. (Symbolfoto: dpa). » - Mehr