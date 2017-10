Lachen für den guten Zweck

Karlsruhe



Exzellentes Gretchen Karlsruhe (red) - Alles dreht sich ums Gretchen: Der neue "Faust I" am Badischen Staatstheater Karlsruhe spitzt Goethes Gelehrtentragödie zum Beziehungsdrama zu mit viel Lust an der Überzeichnung. Die junge Kim Schnitzer glänzt als leidenschaftlich Liebende (Foto: Grünschloß). » Weitersagen (red) - Alles dreht sich ums Gretchen: Der neue "Faust I" am Badischen Staatstheater Karlsruhe spitzt Goethes Gelehrtentragödie zum Beziehungsdrama zu mit viel Lust an der Überzeichnung. Die junge Kim Schnitzer glänzt als leidenschaftlich Liebende (Foto: Grünschloß). » - Mehr