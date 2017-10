Viele Stammgäste sind traurig Von Karl Reinbothe Baden-Baden - Am vergangenen Samstag war das "Pub 421" von Jürgen und Heidi Heiser in der Baden-Badener Büttenstraße zum letzten Mal geöffnet - nun müssen sich dessen Stammgäste eine neue "Heimat" suchen. Doch in dieser Kategorie gibt es in der Baden-Badener Innenstadt kaum noch etwas Vergleichbares. Die "Kneipe", Sinnbild für Theke, rustikale Einrichtung, für Gastronomen mit Eltern-, Ratgeber- und Beichtvatereigenschaften, "normale" Preise für beste Angebote, gleichgesinnte, aufgeschlossene Gäste, also ein Treff für Men-schen, die über alles diskutieren können und irgendwo auf einer Wellenlänge liegen, hat ihre letzte Bastion verloren: Jürgen und Heidi Heiser, die in Staufenberg wohnhaft sind, haben sich in den verdienten Ruhestand zurückgezogen. Sie hinterlassen einen traurigen, vielschichtigen Gästekreis. Für viele war das "Pub 421" mit seinen rund 40 dekorativ verteilten "Hexen" ein "Wohnzimmer", in dem es von Unterhaltung und "Verpflegung" bis hin zur persönlichen Betreuung einfach alles gab. Der gelernte Buchdrucker Jürgen Heiser hatte einen wechselhaften Berufsweg, nach der Bundeswehr zunächst Immobilienmakler, dann Spielautomaten-Aufsteller. Es folgte der erste Schritt in die Gastronomie. Im "Billard-Pub" in der Wilhelmstraße stieg er zunächst im Service ein. Am 1. August 1983 übernahm Heiser die kleine Gaststätte, die er ab 1986 mit einer Geschäftspartnerin führte. Als diese nach einem Jahr ausstieg, betrieb er ab 1. August 1987 das "Billard Pub" gemeinsam mit seiner Heidi, die er 1986 geheiratet hat. Mit dem Verkauf des Hauses in der Wilhelmstraße in Baden-Baden endete 1998 die Ära "Billard-Pub". Für Jürgen und Heidi Heiser war es ein Glücksfall, dass zur gleichen Zeit ein Hausbesitzer in der Büttenstraße eine neue Nutzung für seine Geschäftsräume suchte. Nach Fischhandlung, Reinigung und Sonnenstudio wollte er eine Spielhalle einrichten. Die Stadt lehnte ab, genehmigte aber eine Gaststättennutzung. Jürgen und Heidi Heiser übernahmen am 1. August 1998 das kleine Lokal, das sie nach einem Würfelspiel "Pub 421" benannten. Eine rund acht Meter lange Theke mit 14 Sitzplätzen, ein "Nebenzimmer" mit drei Tischen und zwölf Plätzen sowie eine "Strafbank": Als kleine "Eckkneipe" und ohne Angestellte durfte im "Pub 421" offiziell geraucht werden. Auch die "getränkebegleitende Speisenabgabe" in Form von Brezeln, Frikadellen und anderes war gestattet sowie das Aufwärmen vorgefertigter Speisen. Was Jürgen Heiser in seiner kleinen "Aufwärmküche" in all den Jahren zauberte, fand stets höchste Anerkennung. Auffallend groß war der Anteil ausländischer Gäste sowie von Geschäftsreisenden und Kongressteilnehmern. Sie kamen aus aller Welt, mehrheitlich aus dem englischsprachigen Raum, und hatten meist schon nach wenigen Minuten Kontakt mit den Einheimischen. Der Kreis der Stammgäste mit Gruppen, die sich regelmäßig am Elektronen-Dart betätigten oder mit Würfelspielen erfreuten, kam nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus der näheren und weiteren Umgebung. Jürgen und Heidi, die sich um ihre Stammgäste kümmerten, kannten deren Gewohnheiten, aber auch ihre "Macken", und sie hatten ihre klaren Prinzipien: Für Alkoholisierte blieb der Zapfhahn zu, Randalierer wurden sofort zurechtgewiesen, und als Höchststrafe galt der Satz: "Es wäre mir recht, wenn Du künftig Dein Bier woanders trinkst." Als "Höchststrafe" empfindet nun der große Kreis aller "Pub"-Stammgäste dieses Ende.

