Vom Besen bis zur Wollmütze







Von Christina Nickweiler Sinzheim - Bei strahlender Herbstsonne zog die traditionelle Sinzheimer Kirwe am Sonntag mit rund 110 Händlern viele Besucher an. "Jeder verfügbare Platz vergeben", lautete das Fazit der beiden Marktmeister, Natascha Aigeldinger und Norbert Wendel. Höchst zufrieden über die Geschäfte zeigten sich auch die Händler selbst, die auf ihre Stammkundschaft in Sinzheim zählen konnten. Bereits in den Mittagsstunden schoben sich Menschenmassen durch das Ortszentrum in der Hauptstraße und der Dr.-Josef-Fischer-Straße. Zusätzlich zu den fliegenden Händlern öffneten die Sinzheimer Geschäfte sowie die Feuerwehr ihre Türen. Bereits am Samstag hatten am Platz neben der alten Turnhalle schon einige Fahrgeschäfte geöffnet. Die Karussells boten für die kleinen Besucher eine Menge Spaß und für die Erwachsenen etliche Adrenalinschübe. Am Sonntag vor dem Rathaus konnten Kinder mit einer Steigausrüstung einen 14 Meter hohen schwebenden Balken erklimmen. Alleine schon beim Zuschauen stockte manchen Besuchern der Atem. Daneben tanzte die Showgruppe der WDL, deren Sinzheimer Werkstatt in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen feiert. Die Zuschauer dort klatschten eifrig mit, andere löffelten dagegen ihre frisch zubereitete Kartoffelsuppe. Kulinarisch gab es ein vielfältiges Angebot. Aus jeder Ecke duftete ein anderes Gericht. Einige Gaststätten an der Hauptstraße bewirteten ihre Gäste in kleinen Festzelten. Was den Markt in besonderem Maße auszeichnete, das war das gewohnt breite Warenangebot - angefangen mit Kosmetikinstrumenten über Stände mit Haushaltsartikeln wie Bürsten und Besen bis hin zur Kleidung. Trotz des warmen Herbstwetters griffen die Marktbesucher zu den warmen Bekleidungsartikeln wie Wollmützen, Socken und Fellschlappen. Seit mehr als 30 Jahren ist Monika Gonzales aus Sasbach ein Teil des festen Kerns der Kirwe-Händler. Sie gehört zu den wenigen Ständen, die Gewürze verkaufen. "Hier gibt es frischen Zimt, Sauerbratengewürz, Himalaya-Salz und frischen Kümmel", begründete eine Kundin ihren regelmäßigen Besuch am Gonzales-Gewürzstand. Kümmel sowie andere Kerne und Körnerarten waren bei den kunstvollen Bildern in der Pfarrkirche St. Martin zu sehen. Die präsentierten Bilder stellten Motive biblischer Szenen dar. Wer das Marktgeschehen aus mehreren Metern Höhe verfolgten wollte, der konnte auf den Kirchturm der Sinzheimer Pfarrkirche St. Martin hinaufsteigen und die Aussicht genießen. Erstmals nahm auch die Bürgerinitiative Schiftung an der Kirwe mit einem Informationsstand teil, um bei dieser Gelegenheit Unterschriften gegen den Autobahnanschluss "Ostanbindung" zu sammeln.

