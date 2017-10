Tanzsport und vergnügliche Wahlnachlese

Von Kathrin Brunner-Schwer Baden-Baden - Es war wieder eine glamouröse Ballnacht: Zum siebten Mal trafen sich am Samstag rund 700 Gäste aus Wirtschaft und Politik beim "Ball der badischen Wirtschaft" im Bénazetsaal des Baden-Badener Kurhauses. Diese Veranstaltung der Extraklasse findet nur alle zwei Jahre statt. Sehen und Gesehenwerden, Erkanntwerden ist erwünscht: Es wurde mondän gefeiert. Auch der diesjährige "Ball der badischen Wirtschaft" war einmal mehr Plattform für fruchtbare Gespräche bei guter Musik, einem tollen Showprogramm und hervorragendem Essen. Besonders auffallend: die strenge Kleiderordnung. Sämtliche Herren trugen Smoking, die Damen glänzten in Abendkleidern von Gucci, Prada oder Saint Laurent - Badens Wirtschaftselite zeigt an diesem Abend gerne, was sie hat. Wofür die Herren den Damen einen extra Applaus zollten. Nach dem Empfang im Foyer des Kurhauses, den die Jagdhorn-Bläser Hubertus aus Heidelberg begleiteten, ging es in den Ballsaal, dessen Tische eindrücklich mit meterhohen Blumengestecken geschmückt waren. Das Showprogramm war jung, hip und mitreißend. Es tanzten die Formationsgemeinschaft Tanzsportzentrum Aachen/Düsseldorf, die zu den weltbesten Lateinformationen gehört, die Murgperlen-Formation aus Gaggenau-Hörden und das Breakdance-Team der Dancefloor Destruction aus Schweinfurt. Und wie schon in den vergangenen Jahren brillierte SWR3-Comedian Andreas Müller auf der Bühne, diesmal mit einer "Bundestagswahl-Nachlese". Die Tanzband "Night Support & Friends" sorgte dafür, dass das Parkett nicht leer blieb. Durch den Abend führten die Organisatoren Michael Oberle und Jörg Genz. Sie begrüßten Wolfgang Grenke, Vorstandsvorsitzender der Grenke AG sowie Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, Kathrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Joachim Wohlfeil, Präsident der Handwerkskammer Karlsruhe, Robert W. Huber, Präsident der Vertretung des IHK-Kammertags der Republik Armenien in Deutschland, sowie Nora Waggershauser, Baden-Badens Tourismus- und Kongresschefin, und Andreas Sütterlin, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe. Hochklassig war das Vier-Gänge-Menü von Sternekoch Martin Herrmann mit Dreierlei vom Weiderind, Lachsforelle an Holunderbeerchutney und Milchkalbsfilet mit geschmorten Bäckle auf Petersilienspinat.

