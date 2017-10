Konzentriertes und intensives Spiel

Au am Rhein

Kindgerechter Waldlehrpfad Au am Rhein (hr) - Der Waldlehrpfad im Oberwald wird kindgerecht gestaltet. Eine extra dafür kreierte, animierte Figur wird die verschiedenen Stationen vorstellen, die Stimmen kommen von Viertklässlern aus Au am Rhein, die in einem Tonstudio aufgenommen werden (Foto: hr).

Rastatt

Zay-Verein begehrt Ensembleschutz Rastatt (ema) - Der Bürgerverein Zay lässt im Kampf um den Erhalt eines Gebäudes an der Ecke Gartenstraße/An der Ludwigsfeste nicht locker. Der Vorstand will sich dafür einsetzen, dass wesentliche Teile des Stadtteils unter "Ensembleschutz" gestellt werden (Foto: av).

Karlsruhe

KSC empfängt Würzburg Karlsruhe (red) - Kellerduell statt Spitzenspiel am zwölften Spieltag der 3. Liga. Am Samstag steht das Duell zwischen den Zweitliga-Absteigern Karlsruher SC (Foto: GES), derzeit 14. und den Würzburger Kicker auf Rang 17 im Zeichen des Kampfs um den Klassenerhalt.