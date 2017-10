Schrille Bühnenpräsenz begeistert Von Christina Nickweiler Sinzheim - Einen Abend lang drehten die vier "irren" Weiber von "Schöne Mannheims" in der Fremersberghalle mächtig an der Stimmungsschraube. Der Interessenkreis Kultur und Jugend hatte zu dem Kleinkunstfestival eingeladen und mit einem ausverkauften Kabarettabend voll ins Schwarze getroffen. Die vier Damen mit einem deutlichen Hang zur schrillen Bühnenpräsenz setzten sich in erster Linie durch ausgezeichnete Gesangsbeiträge in Szene. Neben dem vorzüglichen Dauerklavierspiel von Stefanie Titus überzeugte das Gesangstrio - bestehend aus Anna Krämer, Smaida Platais und Susanne Back - vor allem durch verschiedene Stimmenimitationen. So persiflierten die drei Damen in verschiedenen Dialekten langweilige Navi-Ansagen, angefangen von einer sächselnden Mandy bis hin zu einer chauvinistisch verunstalteten Stimme namens Horst. Klasse, wie das Quartett einen bekannten Fernsehspot aus der alten Verkehrssendereihe "Der 7. Sinn" parodierte, mit antiquierten Klischees über Frauen am Steuer spielte und den Inhalt seines Kabarettprogramms "ungebremst" verdeutlichte. Zuvor trällerten die "Schönen Mannheims" in intensiven Gesängen und in unterschiedlichen Stimmlagen neue Strategien, um den "Richtigen" zu finden. Dabei deklarierten die Damen neuerdings den Friedhof als ihr Revier, um den "Macker auf dem Acker" zu treffen. Warum nicht "bei den Rosen den Friedhofsgärtner liebkosen?" oder lieber doch "bekannt mit dem Horst vor der Urnenwand", fragten die Bühnenkünstlerinnen bissig und begleitet von Moll-Akkorden. Ihren rabenschwarzen Humor servierte das Quartett bitterböse, aber herzerfrischend. Eine recht eigenwillige Interpretation der Ballade "You raise me up" präsentierten die vier Mannheimerinnen, indem sie mit Damenmieder auf der Bühne umherfuchtelten. Dabei überzeugten sie die Zuschauer auch von ihren Darstellungskünsten. Das Publikum lachte herzhaft und jubelte dem Comedy-Quartett begeistert zu.

