Auf dem Bildungshügel herrscht Platzmangel

Baden-Baden - In den Neu- und Umbau von Schulen in der Kurstadt sollen in den kommenden beiden Jahren mehr als 6,7 Millionen Euro investiert werden. 3,6 Millionen Euro davon sind für einen Neubau der Robert-Schuman-Schule reserviert.

Das geht aus den Unterlagen für den Schul- und Sportausschuss hervor, der sich bei seiner Sitzung am 25. Oktober mit der Fortschreibung des städtischen Schulentwicklungsplans beschäftigen muss. In dem Papier heißt es, dass an vier Schulen der Raum knapp ist. Genannt sind die Realschule, die Grundschule Cité, die Theodor-Heuss-Schule und die Robert-Schuman-Schule. Zudem gibt es laut Verwaltungsvorlage Sanierungsbedarf im Naturwissenschaft- und Technik-Anbau beim Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Konkret geplant sind für 2018 und 2019 folgende Projekte:

Realschule: Der Ganztagsbetrieb bringt erhöhten Raumbedarf mit sich. Ab 2021/22 fehlen in der Schule laut Verwaltungsvorlage mindestens drei Klassenräume und drei Gruppenräume. Geplant sei ab dann eine Nutzung von Räumen im benachbarten Kinder- und Jugendbüro, heißt es. Zusätzlich wird im Untergeschoss ein sogenanntes Selbstlernzentrum als Ganztagsraum eingerichtet. Zudem soll der Verwaltungsbereich ins Erdgeschoss verlegt werden. Die Räume im ersten und zweiten Obergeschoss werden neu aufgeteilt. Insgesamt sollen kommendes Jahr dafür gut 1,7 Millionen Euro ausgegeben werden.

Grundschule Cité: Drei Schulsäle und ein Büro für die Schulsozialarbeit fehlen - die Schülerzahlen an der Schule in dem wachsenden Stadtteil steigen. Deshalb soll die Schule 2019 einen Anbau bekommen, und zwar in östlicher Richtung zur Euraka hin. Kosten: etwa 965000 Euro. Wer die Kosten trägt, ist noch nicht klar. Die Schule ist ein sogenanntes PPP-Projekt, bei dem die Stadt, die Stadt-Baugesellschaft GSE und private Firmen im Rahmen eines privatrechtlich-öffentlichen Partnerschaftsvertrags zusammenarbeiten. Die Privatfirma hat die Schule im Auftrag der GSE gebaut, die Stadt hat sie 2009 für die Dauer von 20 Jahren von der Firma angemietet. Welcher der Partner den Anbau finanziert, müsse noch geklärt werden, heißt es in den Unterlagen.

Theodor-Heuss-Schule: Die Grund- und Werkrealschule soll für einen Ganztagsbetrieb hergerichtet werden. Dafür fehlen derzeit sechs Räume. Um Platz zu schaffen, schlägt die Verwaltung den Umbau der Mensa vor. Dafür sollen im kommenden Jahr 140000 Euro im Haushalt eingeplant werden.

Robert-Schuman-Schule: Inklusive der bereits ausgelagerten Unterrichtsräume auf dem Euraka-Campus in der Cité fehlen der beruflichen Schule 15 Klassenräume. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf. Im Rathaus wird derzeit geprüft, auf welche Weise der Platz geschaffen werden soll. Anbau, Aufstockung oder ein kompletter Neubau auf dem Bildungshügel sind möglich. Letzterer würde laut Schätzungen der Stadt 3,6 Millionen Euro kosten - Zuschüsse vom Land sind zu erwarten.

Markgraf-Ludwig-Gymnasium: Der Altbau ist stabil. Allerdings gibt es dringenden Sanierungsbedarf am Naturwissenschaft- und Technik-Anbau. Wie das Problem angegangen wird, steht noch nicht fest. Für die Planung hat das Rathaus für 2018 einen Betrag von 300000 Euro im Haushalt angemeldet. Die Bauarbeiten sollen dann 2020/21 erfolgen.