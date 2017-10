Die Wildnis erteilt den Unterricht

Baden-Baden - Im Schuljahr 2016/17 unterrichteten Lehrer des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums (MLG) Baden-Baden 15 Mal im Nationalpark Schwarzwald im Sinne einer "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE). Partnerschaften zwischen Schulen und dem Nationalpark starteten, um den Naturschutz stärker im Schulcurriculum zu verankern. Durch BNE sollen Schüler lernen, nachhaltig zu denken und zu handeln.

"Mit dem ersten Schritt in den Wald beginnt die Naturbegegnung", sagt Thomas Fritz, Grundschullehrer und Erlebnispädagoge im Nationalpark Schwarzwald. "Das wissen die Schüler nur meist nicht", fügt er verschmitzt hinzu. Der fünf Kilometer lange Wildnispfad etwa ist für viele Schüler schon ein Abenteuer. Er verläuft durch eine 70 Hektar große Waldfläche, die der Orkan Lothar 1999 verwüstet hat. "Das war kein normaler Trampelpfad, und die Pfützen stellten uns vor eine große Herausforderung", erzählt eine Schülerin aus der Klasse 7a des MLG. "Man konnte über und unter abgestorbene Bäume klettern", ergänzt ihr Klassenkamerad.

Im Wald setzen sich die Schüler mit den zentralen Themen des Nationalparks auseinander: biologische Vielfalt, Wildnis, Schutz von regenerativen Prozessen. "Dieses Mal erforschten sie den Grund der schlechten Zersetzung der Blätter am Boden und erkannten den Mangel an Insekten", erklärt Fritz. Seit vielen Jahren arbeitet Fritz am heutigen Nationalparkzentrum Ruhestein und vermittelt die Begeisterung für Natur und Wildnis. Stefan Flaig, stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, betitelt Fritz als einen "der besonders aktiven Geburtshelfer des Nationalparks Schwarzwald" - neben den Leitern Wolfgang Schlund und Thomas Waldenspuhl.

Bislang erreichte das Angebot des Nationalparks rund 9000 Kinder und Jugendliche sowie etwa 500 Lehrkräfte, sagt Dr. Sebastian Schwab, Leiter der Natur-und Wildnisbildung. Etwa 350 Schülergruppen besuchten die Veranstaltungen. Rund 40 Prozent davon stammten aus Grundschulen, 40 Prozent aus Werkrealschulen, Realschulen und Förderschulen und 20 Prozent aus Gymnasien. Einen oder mehrere Tage verbrachten die Gruppen im Wald.

"Nichts muss mitgebracht werden für das Naturerlebnis, eher viel zu Hause gelassen werden", so Fritz. "Die Natur hat alles, außer vielleicht Siebe, Bestimmungsbücher und Lupen". Nach kurzer Einweisung arbeiten die Schüler selbstständig drei Stunden ohne direkte Aufsicht an verschiedenen Plätzen. Sie grenzen Flächen ein und tragen die Schichten des Waldbodens ab. Dabei wird Erde gesiebt, werden Pflanzen und Tiere bestimmt. "So etwas habe ich noch nie gemacht", sagt ein Schüler. Eine Schülerin erzählt, dass sie zum ersten Mal eine Kröte angefasst hat. Dass sie viel alleine machen durften und ohne Zeitdruck, fand eine Mädchengruppe am besten. "Ich habe mich fast wie ein Naturforscher gefühlt. Vielleicht werde ich mal Ranger im Schwarzwald", sagt eine Klassenkameradin. Gut kam bei allen Schülern der "sehr hilfsbereite und lustige Wildnisexperte" an "und sein Hund Moja". "Die Schüler werden entschleunigt im Wald, wenn sie sich darauf einlassen. Wald lädt ein, Wald heilt", sagt Fritz. "Wenn man an einer ruhigen Stelle lauscht", so eine Schülerin, "kann man sehr viel hören - nicht nur Vögel. Und wenn man es wiederholt, kann man Unterschiede und Veränderungen feststellen."

19 der etwa 5000 Schulen in Baden-Württemberg unterhalten Partnerschaften mit dem Nationalpark. "Durch die Zusammenarbeit mit den Partnerschulen lernen alle Beteiligten voneinander. Es ist toll zu sehen, dass das Interesse an Wildnis und Naturschutz so groß ist", lobt Schwab. Als eines von drei Gymnasien und einziges Gymnasium der Kurstadt unterzeichnete das MLG im Februar den Kooperationsvertrag. 15 Klassen besuchten seither den Nationalpark. "Jetzt schon sind die Angebote im Schulalltag integriert", berichtet Volker Goy, der Ansprechpartner der Kooperation. In der Projektschiene und den Fächern Biologie und Geografie nutzen seine Kollegen die Module des Nationalparks und unterrichten draußen mit den Waldpädagogen. Eine Kooperation habe er von Anfang an im Rahmen der Diskussion um BNE als sinnvoll erachtet. Das Schulcurriculum wurde entsprechend umgestaltet: Da werden Fledermauskästen gebaut, Internet-Blogs erstellt, Tierspuren gesucht. "Es gibt auch noch Kolleginnen, die diese Projekte zusammen mit den Waldpädagogen weiter entwickeln", sagt Goy.

Die Eltern reagieren meist positiv auf den außerschulischen Lernort. Unkompliziert bildeten sie Fahrgemeinschaften zum Nationalpark. Ein Vater, Inhaber eines Reiseunternehmens, stellte der Klasse seines Sohnes gar einen Reisebus zur Verfügung. Die Anfahrt zum Nationalparkzentrum am Ruhestein sei leider mit gewöhnlichen Bussen bis dato umständlich, sagt Goy.

Eigeninitiative

der Lehrer ist gefragt

Die Schulen nutzen das Angebot des Nationalparks auch zur Ausgestaltung ihres Schulprofils. 2015 begann das Unesco-Weltaktionsprogramm einer "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Das fünfjährige Programm zielt darauf ab, nachhaltige Entwicklung auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene zu erreichen. Im Rahmen der Bildungsplanreform 2016 wird das Thema als Leitperspektive berücksichtigt. Das Bildungskonzept fordert Schulen auf, Unterricht so zu gestalten, dass Schüler in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und nachhaltig zu handeln - verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, sinnvoll für eine zukunftsorientierte Wirtschaft und gerecht für die Gesellschaft, mit Respekt für kulturelle Vielfalt.

"Das Bildungskonzept muss jetzt aber in Eigeninitiative von den Schulen umgesetzt werden", betont Goy. "Auch Fortbildungen liefern Ideen." In einer Online-Datenbank bietet das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Informationen zu Aktivitäten, Projekten und Angeboten an. Es gibt Multiplikatoren im Bereich der Schulverwaltung und der Seminare. Außerdem unterstützt das Ministerium Kooperationen mit außerschulischen Partnern wie dem Nationalpark. Mit Hilfe des Nationalparks "können zukunftsträchtige Themen wie biologische Vielfalt und nachhaltige Entwicklung anschaulich vermittelt und greifbar gemacht werden", so Dr. Susanne Eisenmann, Kultusministerin von Baden-Württemberg.

Eine Kooperation von Schule und Nationalpark vereinfache die praktische Umsetzung von BNE im Schulalltag, sagt Erlebnispädagoge Fritz. Er hofft, dass das Angebot des Nationalparks in Zukunft noch viel mehr genutzt wird. "Leider unterstützt die Landesregierung die Lehrer immer noch zu wenig", meint er. Er gehe aber davon aus, dass viele Lehrer Idealisten sind und als gebildete Menschen erkennen, wie notwendig die Umsetzung von BNE ist. "Ich hoffe darauf, dass ihre Motivation groß genug ist." Es brauche aber auch diesen wenig reglementierten Raum für Eigeninitiative, damit Vielfalt in der Umsetzung entsteht. "Jede Schule weiß am besten vor Ort, wie BNE am sinnvollsten umgesetzt wird."

"Ob das Angebot des Nationalparks für eine erfolgreiche Umweltbildung sinnvoll ist, lässt sich pauschal nicht beantworten", sagt Armin Lude, Professor für Biologie und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Lude promovierte mit einer Arbeit über die Wirkung von Naturerfahrung bei Jugendlichen. Verschiedene Studien haben einzelne Aspekte untersucht, die wichtig für den Erfolg von Umweltbildung sind. Bekannt ist, dass Kinder die eigenen Erfahrungen in der Natur als bedeutungsvoll einstufen, wenn sie reich an sinnlichen Wahrnehmungen sind, erklärt der Experte. Im Gegensatz dazu erinnern sich Kinder schlecht an Inhalte, die als Instruktionen über Aushänge an sie weitergegeben werden. Eigenständiges, selbst aktives Untersuchen von Waldboden, das Riechen der Erde, Sehen und Fühlen der Tiere - das müsste Erfolg versprechen.

"Soziale Eingebundenheit ist ein weiterer bedeutsamer Faktor", betont Lude. Fühle ein Kind sich in einer Klassengemeinschaft wohl und habe einen guten Bezug zum Lehrer, werde es das gemeinsame Naturerlebnis auch als positiv wahrnehmen, sagt der Professor. Notwendig sei aber auch der regelmäßige und langfristige Kontakt zur Natur, um mit der wachsenden Vertrautheit auch das Verantwortungsbewusstsein der Kinder für Natur zu stärken.

"Eltern wie Hütehunde" - dauernd im Einsatz

Um den Wert von Natur zu vermitteln, sollten auch Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Natur erleben. Denn der mit Abstand größte Einfluss auf die Naturverbundenheit stammt von den Werten, welche die Familie der Natur entgegenbringt, wie eine Studie der Erziehungswissenschaftlerinnen Judith Cheng und Martha Monroe belegt. Oft verenge jedoch die Sorge der Eltern die Spielräume der Kinder, meint Andreas Weber, Autor für die Zeitschrift GEO. "Eltern sind wie Hütehunde: Dauernd im Einsatz, immer wachsam, unendlich besorgt." Angst vor Verletzung, Angst vor Entführung - heute ist Panik dort, wo kaum Gefahr besteht. Eltern übertragen die eigene Angst auf die eigentlich zunächst angstfreien Kinder.

Der Kinderpsychologe Ulrich Gebhard sagt, dass es wichtig ist, den Kindern Angst oder Ekel ehrlich und offen zu vermitteln. Dies sind bedeutsame Reaktionen für das Überleben. Nur sollten die Erwachsenen gleichzeitig Möglichkeiten aufzeigen, wie Kinder ihre Reaktionen in den Griff bekommen. Im Nationalpark löst Thomas Fritz solche Probleme ähnlich: "Erstmal nehme ich die Angst eines Kindes vor einer haarigen Spinne ernst, dann frage ich nach dem Grund." Oft kennen die Kinder die Tiere einfach nicht. Fritz schlägt dann vor, die Spinne einzufangen und weiter weg auszusetzen. "Wenn das ängstliche Kind es will, kann es sie in Ruhe auch im Glas beobachten", fügt er hinzu.

Christa Winger, Leiterin der Kindergemeinschaft des Heilhauses in Kassel sagt: "Kinder mit früher Naturerfahrung sind selbstständiger als andere. Sie trauen sich viel mehr zu". Das bekomme sie regelmäßig von Grundschullehrern zurückgemeldet. Ihre Waldgruppe besteht aus Drei-, bis Sechsjährigen, die täglich zwei Stunden draußen spielen - bei jedem Wetter.

"Der Wald selbst ist schon die Herausforderung", sagt Winger. "Da gibt es "Tiere, Pflanzen, Gefahren, die man einschätzen muss". Nicht die Erwachsenen bestimmen, was die Kinder spielen sollen, die Kinder suchen sich entsprechend ihrer Entwicklung eine Herausforderung. Sie übernehmen Selbstverantwortung zum Lernen. Das Hüpfen, Springen, Laufen auf unebenem Gelände fördere zum Beispiel Körpergefühl, Wahrnehmung und Balance. Für die Erziehung im Wald seien allerdings nicht alle Pädagogen geeignet. Man müsse die "Nicht-Begrenztheit" aushalten. Zu schnell dürfe nie eingegriffen werden. Das erfordere Vertrauen in die Kinder und in sich selbst.

Abzuwarten bleibt, ob die Schüler, die nach dem neuen Schulkonzept BNE unterrichtet werden, zukünftig wirklich verstärkt nachhaltig handeln, wie es sich die Bildungsplanreform erhofft. Wissenschaftliche Studien zeigten, dass die Werte, die durch die Familie vermittelt werden, sehr tief sitzen. Der familiäre Hintergrund sei für das Umwelthandeln der bedeutsamste Faktor - bedeutender als die Naturerfahrung oder das Wissen über die Natur, sagt Professor Lude. Demnach werden bei Umweltbildungsmaßnahmen die deutlichsten Ergebnisse beim Zuwachs an Wissen erzielt, dann bei der Umwelteinstellung und zuletzt beim Umwelthandeln. Ob die Schüler von heute morgen nachhaltiger handeln, als die von gestern es heute tun, das wisse man noch nicht. Jedoch zeige eine repräsentative Bevölkerungsbefragung des Bundesamtes für Naturschutz, dass das Verhalten zum Schutz der biologischen Vielfalt in den letzten Erhebungen zugenommen hat, so der Professor.

Die Autorin ist Lehrerin am MLG in Biologie und Geografie und schulische Ansprechpartnerin der Kooperation mit dem Nationalpark.