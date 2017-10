"BKV-Dampfer hat Fahrt aufgenommen"

Interview

BT: Herr Ratzel, was hat sich seit Ihrem Amtsantritt als BKV-Geschäftsführer getan?

Steffen Ratzel: Ich denke, dass der BKV-Dampfer deutlich Fahrt aufgenommen hat. Das sieht man zum Beispiel an der Bespielung der Kurmuschel: Ich konnte nicht nachvollziehen, dass sie kaum noch genutzt wurde. Gemeinsam mit der Philharmonie und der Baden-Baden Events GmbH (BBE) ist es nun gelungen, das zu ändern: Das war eine richtige Erfolgsgeschichte über den Sommer mit wunderbaren Konzerten und Milongas. Dass unsere Initiative auf so fruchtbaren Boden gefallen ist, freut uns.

BT: Wie sieht es im baulichen Bereich aus?

Ratzel: Die Garderoben unterhalb des Bénazetsaals sind im Anschluss an das G-20-Teffen im laufenden Betrieb für rund 700000 Euro saniert worden. Es war an der Zeit: Sie waren noch im Zustand der 1950er Jahre. Das war den Künstlern definitiv nicht zuzumuten. Das sehen unsere Besucher nicht, aber es ist wichtig. Wir haben auch schon in etlichen Bereichen auf LED-Beleuchtung umgestellt: Damit wollen wir zum einen Energiekosten senken und zum anderen einen Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes leisten.

BT: Stehen denn in absehbarer Zukunft weitere Bauprojekte an?

Ratzel: Im Kurhaus sind derzeit keine größeren Bauprojekte geplant. Auch das Friedrichsbad ist in einem recht guten Zustand. Die Caracalla-Therme ist 1985 in Dienst gestellt worden, das ist natürlich eine lange Zeit. Da geht es vor allem um die Bädertechnik, die modernisiert werden muss. Und der Wettbewerb schläft nicht: Man wird über kurz oder lang auch um eine Attraktivierung nicht umhin kommen. Natürlich machen wir uns dazu Gedanken: Wo könnte sich die Caracalla-Therme hinentwickeln, wo kann man im Sauna-Bereich, im Außenbereich etwas attraktiver gestalten? Aber dann reden wir schnell über viel Geld, das müssen wir mit dem Finanzministerium besprechen.

BT: Noch unter ihrem Vorgänger ist ja der Versuch gescheitert, für das Baden-Badener Thermalwasser den "Heilwasser"-Status zu bekommen. Seitdem darf man das arsenhaltige Naturprodukt nicht mehr trinken. Wird zumindest die Nutzung zum Baden und Duschen auch langfristig möglich sein?

Ratzel: Die Nutzung des Thermalwassers ist hier immer ein großes Thema, die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren verschärft. Wir sind uns dessen bewusst und wollen eine gute Lösung für die Zukunft erreichen. Wir sind mit den zuständigen Behörden im intensiven Gespräch. Da werden wir in den nächsten ein oder zwei Jahren mehr wissen.

BT: Bedeutet das, dass es bei den Trinkbrunnen Chancen auf eine Verbesserung gibt, oder ist eher davon auszugehen, dass es auch noch in Bezug auf die Thermalwasser-Nutzung in den Bädern zu Einschränkungen kommt?

Ratzel: Wenn es uns gelingt, den Ist-Zustand zu halten, ist das schon ein Erfolg. Eine Ausweitung der Nutzung wäre ein sehr großer Erfolg. Das ist ein Thema, was uns noch eine Weile beschäftigen wird. Wenn man in diesem Bereich einmal einen Zustand erreicht hat, heißt das nicht, dass das so erhalten werden kann. Kaum haben Sie einen Status erlangt, kommen neue Vorschriften und Regelungen, die die Situation verschärfen.

BT: Sie hatten ja anfangs auch angekündigt, mehr Veranstaltungen ins Kurhaus selbst holen zu wollen. Wie steht es damit? Streben Sie das weiterhin an?

Ratzel: Wir als BKV versuchen, mehr Veranstaltungen in unser Haus zu bringen, die noch nicht in Baden-Baden stattfinden. Also nicht so sehr Konzerte, da sind wir gut aufgestellt und die BBE macht da sehr viel, sondern eher Tagungen, Kongresse, politische Veranstaltungen, wo wir sagen: Die müssen nicht unbedingt in Stuttgart oder Berlin stattfinden. Der Bénazetsaal ermöglicht auch Großveranstaltungen, und in Baden-Baden ist der Rahmen dafür geboten, das Gesamtpaket ist meiner Ansicht nach einzigartig. Das Land Baden-Württemberg hält ein Gebäude wie das Kurhaus nicht vor, um damit Geld zu verdienen. Aber wir wollen es auch nicht nur museal erhalten, sondern möglichst sinnvoll nutzen. Ich glaube, da kann noch einiges mehr laufen, da sind wir dran. Aber so etwas geht eben nicht von heute auf morgen.