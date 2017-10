Mitglieder mischen in Vereinslandschaft mit

Es entstand der Entschluss, bis zum nächsten Fest werden wir einen Verein ins Leben rufen. So traf man sich in einem verrauchten Nebenzimmer einer örtlichen Gaststätte und setze dieses Vorhaben in die Tat um. Es sollte ein Verein werden, der sich mit seinen Unternehmungen von den anderen Vereinen abhebt und viele verrückte Ideen in die Tat umsetzt. Da die jungen Männer keine Kinder von Traurigkeit waren, wurde das freudige Ereignis mit etlichen Schnäpsen reichlich begossen, worauf sich dann im weiteren Verlauf des Abends die Namensgebung von selbst erledigte.

Um die Öffentlichkeit nicht zu sehr zu schockieren, verpackte man den neuen Namen vorsichtshalber ins lateinische Tarnkleid. So wurde aus "Die Kunst zu trinken" schlicht Ars Bibendi.

"Zweck des Vereins ist die Förderung der dörflichen Gemeinschaft mit sportlichen und sonstigen Unternehmungen", heißt es in der Satzung des am 9. Februar 1998 ins Vereinsregister eingetragenen Vereins. Erster Präsident war vier Jahre lang Freddy Hertweck. Seit 2002 ist Tony Hanovsky Vorsitzender des Vereins. Als Vizepräsident fungierte bis im vergangenen Jahr Dirk Franzen. Heute hat Dominik Seyfrid dieses Amt inne. Die Vereinskasse führt Christian Hock. Um den Schriftverkehr kümmert sich Tobias Hirth.

Der "geilste Verein Mittelbadens", wie seine Mitglieder ihn nennen, zählt momentan 89 Mitglieder. Es sind jedoch nicht nur unerschrockene Jungs, die immer wieder neue verrückte Ideen haben, längst mischt auch die Damenwelt mit. Mitmachen bei Ars Bibendi darf jeder, der 18 Jahre alt ist, nach oben gibt es keine Altersbeschränkung.

Erste Aktion war der Bau einer neun Meter langen Theke, die bei einer "Cowboy- und Indianer-Faschingsparty" eingeweiht wurde. Um sich im Ort bekanntzumachen, lud man gleich nach dem Eintrag ins Vereinsregister zu einem Frühschoppen am Rathausplatz ein. Ein mittelalterliches Ritterfest wurde im "Burghof" der Eberbachhalle gefeiert. Zu einer Halloween-Party lud man in einen Kohlenkeller ein. Mit Bussen der Stadtwerke besuchte man so manches Weinfest. Legendär auch der Veranstaltungsort für die Jahreshauptversammlungen: Hierfür fuhr man etwa mit der Straßenbahn durch Karlsruhe. Für eine Beach-Party ließ man einen Lkw Sand in die Festhalle transportieren. Einige der Mitglieder stürzten sich beim Neujahrsschwimmen in die Fluten des Rheins. Wohl eine der verrücktesten Aktionen war es, sich für einen Radiosender bei Minusgraden in der Baden-Badener Innenstadt in eine Badewanne zu setzen.

Im Laufe der Zeit bewiesen die Jungs, dass sie durchaus auch über Qualitäten verfügen, mit denen sie das örtliche Leben bereichern. In Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff lud man Schüler der örtlichen Schule mehrmals zu einem Fun- und Sporttag ein. Ehrensache, dass sich einige Mitglieder nach dem Sturm "Lothar" an der Aufforstung im Stadtwald beteiligten. Tatkräftig half man beim Anlegen des Weges zum sagenumwobenen Blaumutzenkreuz mit. Der Verein hat die Patenschaft für die Offenhaltung des Weges und die Pflege der Grünanlage um das Kreuz übernommen. Seit 2005 übernimmt man die Bewirtung beim Maibaumaufstellen. Für das Aufstellen des Maibaums ist der SCC (Schunkenbacher Carneval-Club) zuständig.

Kräftig mitgemischt wird auch beim Eberbachfest. Hier ist die Undergroundbar legendär. Vertreten sind die Damen und Herren auch bei den unterschiedlichsten Turnieren der örtlichen Vereine. Da die wilden Jungs von damals inzwischen Familienväter sind, wird seit einigen Jahren auch ein Grillfest mit der ganzen Familie organisiert. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens gab es in diesem Jahr bereits eine Zaubershow für Klein und Groß. Der Nachwuchs konnte sich auf einer Hüpfburg austoben.

Der 20. Geburtstag wird am 28. Oktober mit dem ersten "Eberbach-Rock" kräftig gefeiert. Ab 19.30 Uhr wird die Band "Donnerbalken" in der Eberbachhalle auf der Bühne stehen und den Gästen mit ihrer Musik kräftig einheizen. Eintrittskarten und Informationen gibt es im Internet.

www.ars-bibendi.de