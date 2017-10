BT sucht vier Baumpaten für ein Jahr





Von Harald Holzmann Baden-Baden - Der Wettergott war den Bäumen im Obstgut Leisberg nicht hold. Auch bei drei der vier Apfelbäumchen, die im Frühjahr der BT-Lokalredaktion als Paten zugelost worden waren, hat der späte Frost die gesamte Ernte gekostet. Nur ein einziger BT-Baum trägt etwa 40 rotbackige Brettacher Äpfel. Vier BT-Leser dürfen sich nun im kommenden Jahr als Baumpaten versuchen. Gemeinsam mit den Lesern ernten, Apfelsaft pressen, Apfelkuchen backen - das hatten wir uns schön vorgestellt. Doch die Ausbeute an den vier BT-Bäumen ist nicht der Rede wert. Und damit sind wir nicht alleine. "Auch wir haben gerade mal etwas über vier Zentner ernten können", sagt Waldtraud Nölle, die Vorsitzende der Bürgergemeinde Unterbeuern, die für deutlich mehr Apfelbäume verantwortlich ist. 125 Liter Saft habe man pressen können, berichtet Nölle. "Nur die Brettacher und ein paar Goldparmäne haben getragen." Der bisherige Pächter des Areals, Klaus Schulz, könne sich auch kaum an eine so schlechte Ausbeute erinnern wie in diesem Jahr. Dennoch sei das Obstgut nach seiner Öffnung vor zwei Monaten gut angenommen worden. "Die Leute sind alle begeistert", sagt Nölle. Bei den Veranstaltungen des Vereins im Obstgut sei sie von vielen Menschen angesprochen worden. "Da waren Urlauber aus Holland - die haben gesagt, dass es hier ist wie im Märchen." Und das, obwohl es in der alten Scheune immer noch keinen elektrischen Strom, keine funktionierende Küche und keine Toilette gibt. "Wir haben jetzt aber die Genehmigung vom Regierungspräsidium, mit dem Bau loszulegen", sagt Nölle. Bis Jahresende, so hofft sie, sollten einige Missstände erledigt sein. Und die BT-Bäume? Die werden verlost. BT-Leser, die für ein Jahr die Baumpatenschaft für einen der vier Apfelbäume übernehmen wollen, können sich bei uns bewerben. Es handelt sich um einen Brettacher, einen Baum mit Baumanns Renette, eine Goldparmäne und eine Weiße Wachsrenette. Wer gewinnt, darf zudem am 5. November ab 11 Uhr an einem Schnittkurs mit Klaus Schulz teilnehmen und sein neu erworbenes Wissen dann auch direkt am eigenen Baum anwenden. Natürlich ist die Ernte 2018, die hoffentlich besser ausfällt als 2017, inklusive. Und wer Glück hat und den Baum mit den Brettacher Äpfeln gewinnt, kann sogar noch die 2017er Früchte ernten. Die BT-Lokalredaktion wird die Baumpaten für ein Jahr bei ihrer Arbeit verfolgen. 2018 werden wir die vier Bäume erneut verlosen. Die Teilnahme ist auf drei Arten möglich: 1. Senden Sie eine SMS mit dem Text BT WIN BAUM sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 5 20 20. Setzen Sie dabei nach BT und WIN stets ein Leerzeichen. Die Teilnahme kostet 0,49 Euro pro SMS (inkl. 0,12 Euro VF D2 Leistungsanteil). 2. Rufen Sie die Nummer 0137-80 84 00 163 an und folgen Sie den Anweisungen. Die Teilnahme per Telefon kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Bei Anwahl aus Mobilfunknetzen können weitere Kosten entstehen. Das anzugebende Stichwort lautet "Baum". 3. Schreiben Sie eine Postkarte an das Badische Tagblatt, Marketing, "Baum", Postfach 10 00 33, 76481 Baden-Baden. Der Teilnahmeschluss ist am 21. Oktober, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

