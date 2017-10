Mitten auf dem Atlantik - und der Motor fällt aus





Von Sarah Reith Baden-Baden - Wer Ute Förderer-Heers und Peter Förderer dieser Tage in ihrem malerischen Fachwerkhaus in Ebersteinburg besucht, trifft sie mit großer Wahrscheinlichkeit barfuß an. Kein Wunder: Sie sind erst kürzlich von einem Abenteuer zurückgekehrt, bei dem sie nur selten Schuhe trugen. 14 Monate und zwei Wochen hat das Paar auf seinem Segelboot verbracht, mehr als 11000Seemeilen zurückgelegt und den Atlantik überquert. Es war ein Lebenstraum, für den sie beide Beruf, Familie und Freunde zurückließen und sich eine mehr als einjährige Auszeit gönnten. Dass der Traum Wirklichkeit werden würde, stand aber auch nach dieser ersten mutigen Entscheidung immer wieder auf der Kippe, wie sie im BT-Gespräch erzählen. Denn es lief durchaus nicht alles glatt bei diesem Segelabenteuer - trotz intensiver Vorbereitungen. Der ambitionierte Plan: Auf einem 13 Meter langen Boot zu zweit von der Türkei aus durchs Mittelmeer, vorbei an Kanaren und Kapverden über den Atlantik bis in die Karibik segeln, und dann über Bermudas und Azoren zurück nach Europa. Doch gerade am Anfang machte die Technik auf ihrer "Hugin" immer wieder Probleme: Schon in Italien gab die Einspritzpumpe den Geist auf. Wochenlang saßen die beiden fest und warteten auf das Ersatzteil. Und das war längst nicht alles. Immerhin ist ihr Boot stolze 38 Jahre alt. "Alles kann kaputtgehen", sagt Peter Förderer denn auch rückblickend. Seine Frau lacht. "Alles geht kaputt", korrigiert sie und erzählt von immer neuen Defekten, von verrosteten Lampen und durchs Salzwasser zerstörten Reißverschlüssen. Zu Reparaturen und dadurch bedingten Wartezeiten kamen dann auch noch schlechte Wetterverhältnisse. Statt ganz entspannt zu segeln und überall auch Land und Leute kennenzulernen, "hetzten" die beiden nur so durchs Mittelmeer, wie sich Ute Förderer-Heers erinnert. Denn: Um es mit dem Segelboot über den Atlantik zu schaffen, wollten sie die Passatwinde nutzen, die nur zu einer bestimmten Jahreszeit beständig von Ost nach West wehen sollen. "Ich hatte auch Heimweh", berichtet Ute Förderer-Heers von dieser ersten Etappe. Immer wieder sei er sich unsicher gewesen, ob sie ihr Vorhaben würden umsetzen können, sagt ihr Mann. Auch später, bei der Atlantiküberquerung, als es kein Zurück mehr gab, erwartete die beiden nicht nur Segelromantik: Die Essenszubereitung habe bei Wellengang bald akrobatische Züge angenommen, berichten sie: Alles, was man nur für ein paar Sekunden loslasse, rutsche weg und falle auf den Boden. Zum Kochen habe sie sich in der kleinen Küche "regelrecht verkeilen" müssen, um nicht umzufallen und gleichzeitig die Hände freizuhaben, erinnert sich Förderer-Heers. Beim Essen sei dann Teamwork gefragt gewesen. "Ich halte Kaffee und Brot, kannst du Marmelade drauf machen?" - solche Sätze waren an der Tagesordnung. Dennoch habe es auch unglaublich schöne Momente gegeben. Zum Beispiel, als sie das erste Mal das Sternbild "Kreuz des Südens" sahen. Bei der Erinnerung daran bekommt Ute Förderer-Heers feuchte Augen: "Das war erhebend." Ihr Mann nickt. Und berichtet von dem unheimlichen Gefühl, mitten auf dem Atlantik zu sein, "drumherum 2000 Kilometer nur Wasser", und niemandem zu begegnen als vielleicht einmal pro Tag einem Containerschiff. Ebenso begeistert hat die beiden der Tag, an dem plötzlich überall Delfine waren: Vielleicht hundert Tiere seien ums Boot herum geschwommen. Die Begegnungen mit anderen Seglern in den Häfen sind ihnen ebenfalls als prägend in Erinnerung geblieben, und die Zeit mit den Söhnen Peter Förderers, die mit dem Flieger nach Gibraltar kamen und das Paar einige Wochen begleiteten. Auch mit dem nächtlichen Wache-Halten hatten die beiden keine Probleme: Wer zuerst müde war, ging schlafen, irgendwann nachts wurde getauscht. Zur Sicherheit stellte derjenige, der an Deck ausharrte, immer einen Wecker auf 20 Minuten ein: Bis sich ein Containerschiff vom Horizont genähert hat, dauert es mindestens 30 Minuten. Wenn man also einnickt, ist durch den Wecker in jedem Fall noch genug Zeit, um zu reagieren. Manchmal bis zu sechs Meter hohe Wellen Die längste Strecke der beiden waren 17Tage auf See. Die ersten Tage fühlten sich bei solchen Überfahrten stets am längsten an, berichtet Peter Förderer. Anfangs fahre man einfach in eine "brutal schwarze Nacht" hinein, wisse nicht, was einen erwarte. Später merke man, "dass es geht", ergänzt seine Frau. Die Tage habe man stets strukturiert, unter anderem durch gemeinsame Mahlzeiten. So gab es nachmittags immer Tee und etwas Süßes. "Da freut man sich drauf", sagen die beiden fast gleichzeitig. Auch sonst vollenden sie wie selbstverständlich immer wieder gegenseitig ihre Sätze. Zu eng sei es ihnen an Bord zu zweit nie geworden, berichten sie. Streit habe es kaum gegeben - genauso wenig wie Langeweile. Auf dem Boot könne man auch stundenlang einfach nur aufs Wasser schauen. Außerdem sei natürlich viel zu tun. So konstant, wie sich die beiden die Windverhältnisse für die Atlantik-Überquerung gewünscht hatten, waren sie dann doch nicht: Teilweise war das Wasser spiegelglatt, dann gab es wieder Windstärke acht und vier bis sechs Meter hohe Wellen. Mitten auf dem Atlantik schreckte sie plötzlich ein quietschendes Geräusch auf: Die Lichtmaschine war vom Motor abgerissen und dieser nicht mehr einsatzfähig. Förderer gelang zumindest eine provisorische Reparatur. Übers Satellitentelefon nahm das Paar Kontakt mit Firmen in der Karibik auf und bestellte einen Ersatzmotor, der nach ihrer Ankunft eingebaut wurde - eine große Erleichterung für den Rest der Reise, wie sie betonen. Abgesehen davon empfanden sie das "Traumziel" Karibik aber zunächst nicht als so traumhaft. Dort seien die Segler als Geldquelle entdeckt worden, sie habe sich nicht überall sicher gefühlt, berichtet Ute-Förderer-Heers. Begeistert erzählt das Paar allerdings von der Insel Dominica, die damals noch nicht vom Hurrican zerstört war, von den Amerikanischen Jungferninseln, auf denen beim Schnorcheln ein "botanischer Garten unter Wasser" gewartet habe, und von Guadeloupe, wo sie morgens von Schildkröten begrüßt wurden. Puerto Rico beschreiben die beiden ebenfalls als "absolutes Highlight". Die Bermudas seien zwar "wahnsinnig teuer, aber traumhaft schön" gewesen, sagt Peter Förderer. "Die Azoren haben uns auch überwältigt", ergänzt seine Frau: "So viel unberührte Natur." Nach mehr als 14 Monaten kam das Paar schließlich wieder in Spanien an. Und während sich Ute Förderer schon sehr auf ihre Freundinnen, auf die Familie freute, sagt Peter Förderer mit einem Lächeln: "Ich wollte eigentlich nicht von Bord." Jetzt, in Ebersteinburg, fehlt beiden das Meer, das Leben im Freien, die Weite. Spätestens an Silvester wollen sie wieder zu ihrer "Hugin", die in Spanien vor Anker liegt: "Einfach nur auf dem Boot sein", sagen sie. Sicher der perfekte Platz, um ihr nächstes Segelabenteuer zu planen.

