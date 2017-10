Ideen gesucht fürs Neue Schloss

Robert Mürb, der Vorsitzende der Landesvereinigung, schlägt in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Margret Mergen und alle Ratsfraktionen vor, ein Gremium aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und sachverständigen Bürgern zu bilden, um Vorschläge für die künftige Nutzung des Neuen Schlosses zu erarbeiten, die man der Besitzerin der Immobilie unterbreiten könnte.

Mürb präsentiert in dem Schreiben auch einige seiner eigenen Überlegungen zum Thema. "Wir dachten an die Nutzung eines Schlossteils durch die Europäische Union, was gut zur Internationalität der Stadt passen würde. Im Marstall-Gebäude und in anderen Bereichen an eine gastronomische Nutzung wie bei der Landesgartenschau." Das Landesmuseum solle "einige historische Räume von Bedeutung" betreuen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden könnten. "Der Schlossgarten, der ebenso unter Denkmalschutz steht, könnte über den Klostergarten an den Marktplatz angebunden werden", schlägt Mürb vor. Das würde seiner Meinung nach nicht nur die Altstadt, sondern die gesamte Stadt enorm aufwerten.

"Eine Aufhebung des Bebauungplanes wäre unseres Erachtens sehr wichtig, damit die Ernsthaftigkeit des Willens von Gemeinderat und Verwaltung der Besitzerin vor Augen geführt wird", meint Mürb und gratuliert dem Gemeinderat und der OB "zu Ihrer klaren Entscheidung gegen den Bau eines reinen Wohngebäudes im Schlossgarten sehr herzlich".

