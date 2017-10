"Interesse ist da, Rahmenbedingungen sind schlecht"

Stuttgart



Kompromisse sind gefordert Stuttgart (lsw) - Eine Jamaika-Koalition sei nach dem angekündigten Rückzug der SPD in die Opposition ohne Alternative, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestern in Stuttgart. Er ist in der Sondierungskommission und appelliert bereits an die Kompromissfähigkeit aller. » Weitersagen (lsw) - Eine Jamaika-Koalition sei nach dem angekündigten Rückzug der SPD in die Opposition ohne Alternative, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestern in Stuttgart. Er ist in der Sondierungskommission und appelliert bereits an die Kompromissfähigkeit aller. » - Mehr