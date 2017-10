Ortsbildprägender Charakter bleibt erhalten Von Christina Nickweiler Sinzheim - Geht es nach dem Willen des Gemeinderates Sinzheim, dann werden auf dem Gelände St. Vinzenz rund 27 Wohneinheiten, eine Arztpraxis und ein Café entstehen. Das Gremium folgte in seinem Beschluss in der Sitzung am Mittwoch dem Urteil der eigens zu diesem Vorhaben einberufenen Arbeitsgruppe, die zuvor über insgesamt vier eingereichte Entwürfe entschieden hatte. Demnach bleibt der exponierende, ortsbildprägende Charakter des bestehenden, historischen Gebäudes des ehemaligen Schwesternwohnheims in der Hauptstraße in Sinzheim erhalten. Zusammen mit neu zu bauenden Reihenhäusern und dem ehemaligen Wirtschaftsgebäude soll der Gebäudekomplex auf dem St.-Vinzenz-Gelände ein harmonisches Bild im Zentrum bilden. Viele Zuhörer verfolgten in der Sitzung des Gemeinderates die Ausführungen von Eberhard Gschwender vom Bauamt, der alle vier eingereichten städtebaulichen Entwürfe vorstellte. Alle vier Arbeiten verfügten über Gemeinsamkeiten, sagte Gschwender, und er nannte beispielsweise eine Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes an der Hauptstraße. Gemeinsam sind den Entwürfen, dass die Gebäude als Wohnungen genutzt werden, mit der Folge, dass eine Tiefgarage im Kellergeschoss entstehen soll. Weiter soll auf der Südseite im Erdgeschoss ein Café oder ein Bistro entstehen. Die Unterschiede der vier abgegebenen Planungen ließen sich bei der Bebauung im Bereich der Kirchstraße feststellen, ergänzte Gschwender. Der beschlossene Entwurf zeichnet sich dadurch aus, dass das parallel zum ehemaligen Schwesternhaus angeordnete einstige Wirtschaftsgebäude mit einem Satteldach versehen wird. Zwischen den beiden Gebäudekörpern sollen Reihenhäuser mit begrünten Flachdächern entstehen, um somit den Blick auf die Pfarrkirche zu ermöglichen. Die Gärten der Reihenhäuser orientieren sich Richtung Süden und grenzen an den geplanten öffentlichen St.-Vinzenz-Park. Über Möglichkeiten, wie die öffentliche Fläche gestaltet werden könne, referierte Landschaftsplaner Stefan Helleckes. Er bezeichnete den künftigen St.-Vinzenz-Park als eine "grüne Lunge Sinzheims". In einer Informationsveranstaltung am kommenden Montag, 23. Oktober, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses will die Gemeinde über die Pläne zur Gestaltung des St.-Vinzenz-Parks informieren und die Meinung der Bevölkerung einholen, kündigte Bürgermeister Ernst an. Bei der anschließenden Diskussion regte Angelika Schlageter (Bündnis 90/Grüne) an, auf die optische Abgrenzung zwischen öffentlicher Fläche und privaten Gärten zu verzichten. Johannes Hurst (CDU) hielt dagegen und betonte, dass Privatsphäre die privaten Gärten attraktiver mache und für die Bewohner gewährleistet sein müsse. Schlageter vertrat vehement die Ansicht, dass der Wunsch, in dem Gebäude später ein Café einzurichten, über einen zu fassenden Gemeinderatsbeschluss "festgezurrt" werden sollte. Simon Huck (SPD) nannte die Haltung Schlageters, erneut einen Beschluss fassen zu wollen, "befremdlich", wenn zu diesem Thema bereits mehrheitlich gefasste Beschlüsse bestehen würden. Ebenso erinnerte Bürgermeister Erik Ernst daran, "die Spielregeln einzuhalten". Die Einrichtung eines Cafés sei schon im Plan und in den vom "Bewertergremium" fixierten Kriterien berücksichtigt.

