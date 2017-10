Bestellung mit Hindernissen

Baden-Baden - Der Sozialausschuss sprach sich in seiner jüngsten Sitzung nach längerer Debatte, wobei auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, dafür aus, Beate Wirth für weitere zwei Jahre zur kommunalen Behindertenbeauftragten zu bestellen. Dies war aber nicht unumstritten. Die Entscheidung darüber fällt der Gemeinderat am 23. Oktober.

In der Ausschusssitzung würdigten Bürgermeister Michael Geggus und Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, die Arbeit von Beate Wirth, die die Aufgabe der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Anfang 2016 übernommen hatte. Wirth sei sehr aktiv und ein Partner der Verwaltung, mit dem man gut zusammenarbeite. Die Behindertenbeauftragte, die früher für die CDU dem Gemeinderat angehörte, zog eine Bilanz ihrer bisherigen Tätigkeit und verwies darauf, dass sie daran "viel Freude" habe. Für sie sei eine der wichtigsten Aufgaben, "Inklusion lebendig werden zu lassen".

So wurde von Beate Wirth der Arbeitskreis "Barrierefreies Baden-Baden" ins Leben gerufen. Bei regelmäßigen Rundgängen in einzelnen Bereichen des Stadtgebiets wird der jeweilige Grad der Barrierefreiheit unter die Lupe genommen. In der kommenden Woche ist man bereits zum elften Mal unterwegs - diese Rundgänge sind nach Ansicht der Stadtverwaltung "zu einer festen Größe in der Arbeit für Menschen mit Behinderung geworden". Zu weiteren Aktivitäten Wirths gehören unter anderem die Teilnahme am Runden Tisch für Menschen mit Behinderung und die Mitarbeit an einem "Inklusionsleitfaden" sowie am Leitfaden für Behinderte. Jährlich muss sie rund 100 Anfragen beantworten.

In der Sitzung des Sozialausschusses sprach sich allerdings Astrid Sperling-Theis (Grüne) gegen eine erneute Bestellung von Beate Wirth als Baden-Badener Behindertenbeauftragte aus. Diese Stelle, so meinte sie, solle man doch mit einem oder einer Behinderten besetzen. Außerdem forderte sie, dass der oder die Beauftragte verstärkt jüngere Behinderte ansprechen müsse.

Daraufhin beantragte Ingrid Kath (CDU) eine Personaldiskussion, die den Ausschluss der Öffentlichkeit mit sich brachte. So diskutierte der Sozialausschuss hinter verschlossenen Türen eifrig über die Besetzung dieser Stelle. Nachdem die Türen nach etwa 15 Minuten wieder geöffnet wurden, verkündete Bürgermeister Michael Geggus, dass der Ausschuss dem Gemeinderat empfehle, Beate Wirth für zwei weitere Jahre als städtische Behindertenbeauftragte zu bestätigen.

