Dahlien: Ende der Blütenpracht

(gib) - Heute bietet sich die Chance, das eigene Grün in der kommenden Saison mit Farben aus dem Dahliengarten aufzuhübschen: Zwischen 12 und etwa 14 Uhr bringt das ehrenamtliche Team der "Freunde des Dahliengartens" um Präsidentin Lale Breitenbucher rund 400 Knollen der zum Teil seltenen und außergewöhnlichen Dahliensorten zum Verkauf. Die reiche Ernte der üppigen Blütenpracht fand gestern zu Sträußen gebunden bereits zahlreiche Käufer.

Der Erlös der heute zum Stückpreis von drei Euro angebotenen Pflanzen kommt dem Kauf neuer Dahlienstecklinge für die Saison 2018 zugute. Die Lagerung und Überwinterung so vieler Knollen wäre für das Gartenamt logistisch, finanziell und personell wesentlich aufwendiger als es die Neupflanzung ist, erklärt Fachbereichsleiter Markus Brunsing. Außerdem könnte man so den Erwerb bisher unbekannter Neuzüchtungen ins Auge fassen. Mit dem Ende der Dahliensaison hält endgültig die kühle Jahreszeit Einzug in der Lichtentaler Allee. Der Dahliengarten hat in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert.