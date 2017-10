Weiter Diskussion um G-20-Treffen

Baden-Baden - Nachdem bekanntgeworden ist, dass die Stadt auf den Kosten für Vorbereitung und Durchführung des G-20-Treffens sitzenbleibt, reißt die Diskussion nicht ab. Nun hat sich der Aufsichtsrat der Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH (BBT) in der Sache zu Wort gemeldet.

Wie berichtet, hat sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen zwar intensiv um eine Beteiligung von Bund und Land an den Kosten bemüht, dies wurde aber abgelehnt. Der Gemeinderat soll deshalb am Montag überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von knapp 585000 Euro zustimmen. Die Sicherung der Baustelle auf dem Leo - während des Treffens im März war die Baugrube geschlossen worden - schlägt dabei mit 94500 Euro zu Buche. Darüber hinaus sind unter anderem Kosten für Personal, Hallenmiete, Bürgerinformation und Verpflegung entstanden. Die FDP wirft der OB vor diesem Hintergrund Fehlverhalten vor, weil sie trotz der hohen Kosten nicht den Gemeinderat befragt hat, bevor sie entschied, dass das Treffen hier ausgerichtet wird.

Vonseiten des BBT-Aufsichtsrats gab es nun Rückenwind für die OB. Das Gremium ließ gestern verlauten, "dass solche außergewöhnlichen, werbewirksamen Großveranstaltungen Baden-Badens weltbekannten Ruf positiv unterstreichen und nachhaltig zur erfolgreichen touristischen Entwicklung der Stadt beitragen". Bei einer Aufsichtsratssitzung habe Geschäftsführerin Nora Waggershauser am Donnerstag nochmals die Umsatzzahlen des G-20-Treffens präsentiert: 7800Übernachtungen mit einem Gesamtumsatz von 1,2Millionen Euro in der Hotellerie, weitere 350000Euro allein durch die vom Bundesfinanzministerium angemieteten Räume etwa in Kur- und Kongresshaus. "Dies war eine Investition in die Zukunft für unsere Stadt, welche vom Tourismus lebt", so das Fazit Waggershausers.

Auch aus der Mitte des Aufsichtsratsgremiums sei die Wertschöpfung der medienwirksamen Veranstaltung, deren "Image- und PR-Wert man nicht in Euro beziffern kann", unterstrichen worden, heißt es weiter. Baden-Baden habe das G-20-Treffen hervorragend durchgeführt, gerade vor dem Hintergrund der dann folgenden Ereignisse in Hamburg seien "alle getroffenen Maßnahmen im Gesamtergebnis die richtige Entscheidung" gewesen. Franz Bernhard Wagener betonte der Mitteilung zufolge, die Umsätze der Einzelhändler hätten zwar unter den Sicherheits-Einschränkungen gelitten. Der Imagewert liege aber, wenn man ihn beziffern wolle, sicher bei mehreren Millionen Euro. Spielbanken-Geschäftsführer Otto Wulferding lobte, Baden-Baden habe sich "vorbildlich" präsentiert. Hans Schindler, Vorsitzender des hiesigen Hotel- und Gaststättenverbands, verwies zudem auf positive Effekte für Hotellerie und Gastronomie in der Zeit der Vor- und Nachbereitung des Treffens.