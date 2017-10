Unverstellte Alltagslyrik

Baden-Baden - "Kann ich gleichzeitig Beobachter und Beobachteter sein?" Diese Frage beschäftigte Michael Fitz so sehr, dass er ein Lied daraus gemacht hat: "Des bin i" (Das bin ich). Der bayerische Gitarrist und Sänger kokettiert zwar damit, dass er auf die Frage keine Antwort gefunden habe. Es zeigte sich aber nicht nur in diesem letzten Lied des Abends im Kurhaus, dass er sehr wohl ein sehr genauer Selbstbeobachter ist, der die Widersprüche des alltäglichen Lebens erfühlt und künstlerisch verarbeitet.

So gerät seine "Willkommenskultur" nicht politisch, sondern ganz persönlich zu einer Einladung in sein unaufgeräumtes Haus, das gerade umgebaut wird, in dem man aber trotzdem oder gerade deshalb eine gute Zeit zusammenhaben kann. In "I geh' ned aufs Eis" thematisiert er den Hang zur Risikovermeidung, nicht ohne eine Anekdote aus seiner Kindheit anzufügen, in der er auch lieber Risiken bei Balgereien vermied und "hinterm Zaun" gewartet hat, bis sich die Lage wieder beruhigt hat.

Auch das lebensbestimmende Thema Liebe behandelt er vielfältig. Von kritischen Momenten bei der gemeinsamen Autofahrt in die Ferien bis hin zum echten Liebeslied und der Zweierbeziehung als "Schleudersitz" reicht seine Wahrnehmung. Den richtigen Gebrauch der Zeit reflektiert er ebenso wie mangelnde Kommunikation in Beziehungen.

Dies alles plauderte er mit angenehmer Stimme und sang mit einem warmen und klaren Bariton. Sein Gitarrenspiel ist vielfältig, die Wechsel der Gitarren passten zu den verschiedenen Stimmungen seiner Lieder. Die Musik ist eingängig, doch nie banal. Eine leise Melancholie zog sich durch alle Stücke. Entgegen seiner selbstkritischen Warnung, er sei auch ein wenig narzisstisch, wirkte der Auftritt von Michael Fitz eher zurückgenommen, auf sich selbst bezogen, aber das Publikum einladend, selbst zu prüfen, ob mit seinem künstlerischen Ich auch man selbst beschrieben sein könnte.

Gewiss: Die bayerische Mundart tat ihr Übriges. Im breiten Dialekt wirkten die Lieder noch authentischer. Fitz geht damit auf seiner Tournee durch Deutschland professionell um. Mehrfach lud er die Zuhörer ein, sich nicht auf das Verständnis einzelner Wörter zu versteifen, sondern seine Stücke ganzheitlich zu verstehen. Die Geschichten, die er zwischendurch erzählte, helfen hier zusätzlich. Und vielleicht können manche Weisheiten auch nur im Originaltext ihre volle Wirkung entfalten: "Wenn i schaug, no sig i ois" (Wenn ich schaue, dann sehe ich alles).

Fitz beobachtet genau und formuliert lustvoll emotionale Zwischentöne aus seinem Alltag. Er solle doch mal etwas Positives spielen, habe eine Zuhörerin einmal gerufen, erzählte er. Seine Lieder sind aber nicht im Umkehrschluss als negativ zu charakterisieren. Seine Texte wirken als unverstellte, auch ironische und wenig beschönigende Alltagslyrik im Stil eines bayerischen Erich Kästners.

Die Zuhörer mochten es und erklatschten sich noch eine Zugabe. Einmal mehr war es eine gelungene Auswahl der Baden-Baden Events für die Konzerte im Runden Saal des Kurhauses.