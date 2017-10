Busverbindung zum Airport ist Thema

Baden-Baden

Betrunken Unfall verursacht Baden-Baden (red) - Unbekümmert hat sich eine Autofahrerin am Donnerstag nach einem Unfall mit einem KIA in Sandweier wieder in ihr Auto gesetzt und ist davongefahren. Der KIA-Fahrer wollte die Frau nicht ungeschoren davonkommen lassen und nahm die Verfolgung auf (Symbolfoto: dpa).

Freiburg / Stuttgart

Übervolle Gefängnisse Freiburg/Stuttgart (lsw) - Mit einem Appell für mehr Haftplätze und Personal hat sich die Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten an die Landesregierung gewandt. Landesweit fehlten 800 Haftplätze und 300 Bedienstete. In Stuttgart-Stammheim wurde zugleich ein Neubau eröffnet (Foto: dpa).

Weisenbach

Erfolgsgeschichte erweitern Weisenbach (mm) - Einstimmig votierte der Weisenbacher Gemeinderat für eine Aufstockung des Finanzrahmens im Sanierungsgebiet "Ortsmitte I". Damit sollen weitere Projekte, wie die Sanierung des Bergwegs, finanziert werden. Das Förderprogramm ist eine Erfolgsgeschichte (Foto: Götz).