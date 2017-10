Unverstellte Alltagslyrik

"Rock gegen Ausgrenzung" Baden-Baden (up) - Unter dem Motto "Rock gegen Ausgrenzung" fand zum neunten Mal ein Konzert statt, in diesem Jahr in der Kleinkunstbühne Rantastic in Haueneberstein. Etwa 200 Besucher nutzten hier die Gelegenheit, Rock′n′Roll vom Feinsten zu genießen (Foto: Philipp). » Weitersagen (up) - Unter dem Motto "Rock gegen Ausgrenzung" fand zum neunten Mal ein Konzert statt, in diesem Jahr in der Kleinkunstbühne Rantastic in Haueneberstein. Etwa 200 Besucher nutzten hier die Gelegenheit, Rock′n′Roll vom Feinsten zu genießen (Foto: Philipp). » - Mehr