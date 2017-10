Ein Zeichen für Fleiß und Beharrlichkeit Von Analena Mahler Baden-Baden - Im Haus des Handwerks fand am Donnerstagnachmittag die Verleihung der goldenen und diamantenen Meisterbriefe der Handwerkskammer Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft Rastatt/Baden-Baden/Bühl statt. Zusammen mit ihren Familienangehörigen haben fünf Jubilare den Weg in das Haus des Handwerks in der Rheinstraße gefunden. In einer feierlichen Runde wurden bei Kaffee und Kuchen Geschichten und Erfahrungen ausgetauscht und die wohlverdienten Meisterbriefe überreicht. Den goldenen Meisterbrief erhielten die Meister, welche vor 50 Jahren ihre Prüfung ablegten, den diamantenen Meisterbrief gab es für die jenigen, die den Meister bereits vor 60 Jahren absolvierten. Dass hinter dem Meisterbrief mehr als eine Ehrung für die handwerkliche Leistung steckt, wurde durch die Rede von Kreishandwerksmeister Klaus Vollmer deutlich: Der Meisterbrief ist ein Zeichen für Fleiß, Beharrlichkeit und Kontinuität, betonte er. Neben der Leistung im Handwerk hat jeder Einzelne der Jubilare junge Menschen ausgebildet und zu der Innovation und Entwicklung im Handwerk in Deutschland beigetragen. Aber nicht nur dies zählte zu ihren Aufgaben. So haben die Meister auch die Rolle des Ratgebers, der Führungskraft und der Arbeitsplatzmotoren eingenommen, wie Vollmer es in seiner Rede zum Ausdruck brachte. Wie die Jubilare geleistet haben, wurde nochmals durch den kleinen Einblick in den Lebenslauf jedes Einzelnen durch den stellvertretenden Kreishandwerksmeister Klaus H. Winckler deutlich. Viele machten sich in ihrer Branche selbstständig, brachten Familie und Arbeit gekonnt unter einen Hut und lebten ihre Leidenschaft bis zur Rente und darüber hinaus noch weiter aus. Winckler zollte seinen Respekt nicht nur den Meistern selbst, sondern auch deren Lebensgefährten. Ohne die Unterstützung der Partner über viele Jahre hinweg wäre diese großartige Leistung nicht möglich gewesen. Besonderer Respekt wurde Hella Scharer zuteil. Die 91-Jährige hatte ihre Gesellenprüfung in den Kriegsjahren absolviert und die Prüfung zur Friseur-Meisterin trotz vier kleiner Kinder gemeistert. Seitdem sind bereits 60 Jahre vergangen - dafür wurde ihr der diamantene Meisterbrief überreicht. In ihrem hohen Alter sprüht Hella Scharer noch vor Lebensfreude und Energie, und so ist es nicht unüblich, dass sie ihr Können immer noch an den Haaren der Familienangehörigen unter Beweis stellt. Neben Scharer wurden Bruno Walter (Schreiner) und Fritz Schmitz (Installateur) für ihre Leistung mit dem diamantenen Meisterbrief geehrt. Der goldene Meisterbrief ging an Albert Krampfert (Maurer) und Lothar Wagenbrenner (Maler und Lackierer). Aus gesundheitlichen Gründen konnte Manfred Ganz (Glaser) seinen goldenen Meisterbrief nicht persönlich abholen. Und so endete der Nachmittag bei einem gemütlichen Beisammensein unter Austausch der Erlebnisse im Leben der Meister.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben