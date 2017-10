Nicht nur Rock′n′Roll-Fans kommen auf ihre Kosten

Baden-Baden - Etwa 240Wohnungslose kommen jedes Jahr in die Kurstadt, die meisten von ihnen reisen nach einiger Zeit weiter, einige bleiben aber auch. Sie nutzen das Angebot der Caritas in Baden-Oos, in Wohngemeinschaften zu leben, mit einem Dach über dem Kopf und mit ärztlicher Versorgung.

Im Jahr 2008 hatten einige von ihnen die Idee und das Bedürfnis, der Stadt etwas für deren Hilfsbereitschaft zurückzugeben und organisierten unter dem Motto "Rock gegen Ausgrenzung" ein Benefizkonzert in der Ooser Festhalle. In diesem Jahr, neun Jahre später, fand das Konzert bereits zum neunten Mal statt, inzwischen in der Kleinkunstbühne Rantastic in Haueneberstein. Etwa 200 Besucher nutzten hier am Freitag die Gelegenheit, zu vergleichsweise niedrigen Preisen Rock'n'Roll vom Feinsten zu genießen. "Das Besondere ist, dass Wohnungslose und ,normale Bürger' gemeinsam feiern", sagte Christian Frisch, Leiter des Fachbereichs Wohnungslosenhilfe der Caritas gegenüber dem BT. Wobei die Wohnungslosen schon lange nicht mehr an ihrem Äußeren zu erkennen seien, ergänzte er. Auffallend viele Frauen befänden sich außerdem seit einigen Jahren unter ihnen, so Frisch, "für sie ist der Erlös des Konzertes vorgesehen".

Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die bereits zum dritten Mal die Schirmherrschaft über die Veranstaltung inne hatte, dankte in ihrem Grußwort den Verantwortlichen um Caritas-Geschäftsführer Jochen Gebele, die sich für die oft unverschuldet wohnungslos gewordenen Menschen einsetzten, "gerade jetzt, wo es kälter wird". Zunächst heizte die Band Cobra Express aus Karlsruhe den Rock'n'Roll-Fans ein. Michael Hertle am Schlagzeug, Christian Frisch am Kontrabass und Gitarrist Rocky P. präsentierten Filmmusiken von Batman, James Bond und Pulp Fiction, so dass das Publikum schon bald nicht mehr ruhig auf seinen Plätzen sitzen konnte. Ihrem Bewegungsdrang dann aber vollständig ausgeliefert waren viele Besucher, als mit Boppin'B eine der besten Rock'n'Roll-Bands in Deutschland die Bühne betrat. Mit viel Energie und Spielfreude agierten Didi Beck am Kontrabass, Golo Sturm an der Gitarre, Thomas Weisser am Schlagzeug, Frank Seefeld am Saxofon und Sänger Sebastian Bogensperger (Gitarre, Posaune, Mundharmonika) vom ersten Moment an und schufen eine Atmosphäre, der man sich kaum mehr entziehen konnte. Immer mehr Tanzpaare ließen sich anstecken und tanzten Rock'n'Roll. Wer keinen Partner hatte, bewegte sich alleine auf der Tanzfläche im Rhythmus der elektrisierenden Musik.

Die Band bezog das Publikum immer wieder in ihre Show mit ein, zum Beispiel indem die Fans aufgefordert wurden, zunächst Arme und Mittelfinger nach oben zu strecken, um dann auch den Daumen "auszufahren" um schließlich mitzuschnippen. Die Musiker aus Aschaffenburg sind Meister ihres Fachs und kamen natürlich um Zugaben nicht herum. Sie ließen nach dem Konzert vollkommen zufriedengestellte Rock'Roll'Fans zurück, als sie sich noch in der Nacht auf den Heimweg machten.