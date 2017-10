Schlittenhunde stürmen übers Geläuf

Iffezheim - Der Wettergott meinte es in diesem Jahr nicht wirklich gut mit den Veranstaltern des Sales & Racing Festivals. Hartgesottene Liebhaber des Pferdesports ließen sich aber vom regnerischen und kühlen Herbstwetter nicht abschrecken und kamen am Wochenende zu Tausenden auf die Iffezheimer Galopprennbahn, um die 17Rennen mit einer Gesamtdotierung von fast einer halben Million Euro zu verfolgen.

Rund 3 000 Besucher konnten bereits am Freitagnachmittag gezählt werden, von denen die meisten der Pferdewetten wegen gekommen waren. Im Mittelpunkt stand das Ferdinand Leisten Memorial BBAG Auktionsrennen, das mit 200000 Euro am höchsten dotieren Zweijährigen-Rennen in Deutschland. Zum letzten Rennen am Freitag blickten die Besucher dann mit Neugier auf die jungen weiblichen und männlichen Jockeys, die sich am Junior-Cup des Verbandes Südwestdeutscher Rennvereine beteiligten. "Ich kann es gar nicht fassen", so der Kommentar des Rennleiters, als der siebenjährige Wallach "Luigi" mit der 19-jährigen Sina Kristin Müller das Rennen gewann.

Und während die einen sich auf den Weg zur BBAG-Auktionshalle machten, wo am Freitag und Samstag mehr als 350Pferde einen neuen Besitzer suchten, bummelten andere über den kleinen Herbstmarkt, der an den beiden Renntagen Freitag und Sonntag als kleines Schmankerl eine große Vielfalt an künstlerisch gestalteten Arbeiten präsentierte. Viele der Aussteller waren froh, dass sie am Sonntag im Trockenen standen - wie auch viele Besucher, die Unterschlupf suchten.

"Die Temperaturen sind in Ordnung, aber der Regen hätte wegbleiben können", kommentierte Chris Dörle, stellvertretender Vorsitzender des Schlittenhunde-Sportvereins Baden-Württemberg, den Tag. Es war das erste Mal in der 159-jährigen Geschichte des Iffezheimer Galopprennens, dass Hunde sich ein Stelldichein auf der Rennbahn gaben. Fünf Gespanne mit je sechs reinrassigen sibirischen Huskys zeigten in Iffezheim über eine Strecke von 600 Metern auf nassem, grasigen und tiefen Boden, wie schnell sie sind. "Normalerweise gehen die Rennen über 20 Kilometer", sagte Dörle. Die Schlittenhunde liefen mit rund 30 Stundenkilometern etwa halb so schnell wie ein Pferd. Gewonnen hat "Musher" Andreas Kraft aus Dobel.

"Das war schon interessant, so was habe ich noch nie gesehen, und das auf einer Rennbahn", sagte eine Besucherin aus Karlsruhe, deren Kinder sich gerade bei Landwirt Dieter Eckerle aus Sinzheim einen Kürbis aussuchten und ihn nun bemalen durften. Steine und Türkränze mit viel Liebe, manchmal sogar mit einem kleinen Pferd, präsentierte Olga Theil an ihrem Stand. "Ich bin trotz des Wetters wieder sehr zufrieden, denn die Menschen haben sich an meinen Dingen erfreut", so die Floristin, der beim Sales & Racing Festival viele Lebensgeschichten erzählt wurden.