Kräuter, Blumenzwiebeln und vieles mehr im Angebot

Von Ulrich Philipp Sinzheim - Der Bezirkslandfrauenverband Bühl-Rastatt hatte am Freitagnachmittag zu seinem traditionellen Staudentauschtag eingeladen - und das Interesse an diesem Angebot war groß. Etwa 50 Hobbygärtner brachten diejenigen Pflanzen aus ihren Gärten, die sie im kommenden Jahr durch andere ersetzen wollen oder die sie geteilt haben, auf den Steckenmatthof am Ortsausgang von Sinzheim mit. Seit 2009 findet hier bei Irmgard und Andreas Pflüger der Pflanzentausch statt. Der Vorteil für die Teilnehmer ist, dass sie keine gesunden Pflanzen wegwerfen müssen, sie können sie vielmehr gegen anderes Grünzeug eintauschen. "Viele kommen schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn, damit sie nichts verpassen", sagte Irmgard Pflüger und schmunzelte. Außer Staudengewächsen wie Dahlien wechselten auch viele andere Pflanzen den Besitzer wie Rhabarber, verschiedene Bodendecker, Muskatellersalbei, Zitronenmelisse, Blumenzwiebeln und viele andere mehr. Weil die meisten den genauen Namen ihrer Pflanze nicht kannten, hatte Renate Höß die Aufgabe übernommen, alle herbeigeschafften Gewächse zu identifizieren und zu beschriften. Ohne ihre Kenntnisse wäre der Erfolg der Veranstaltung wahrscheinlich nicht so groß, wie er ist: Man will ja schließlich wissen, welche Pflanze im kommenden Frühjahr den Garten verschönert. "Der Staudentausch ist ein Event, auf das man sich das ganze Jahr freut", betonte Höß. Wie in der Vergangenheit war daneben auch das Binden von Herbstkränzen wieder sehr gefragt. "Seit wir die Sache vor acht Jahren zum ersten Mal angeboten haben, ist das ein Renner", erklärte Barbara Vogel. An ihrem Tisch fanden sich schnell zahlreiche junge und alte Hobbygärtnerinnen ein, um die Kunst des Kranzbindens zu lernen. Neben unterschiedlichem Grünzeug wie Buchs, Hortensien, Rebe und Haselrute verwendete Vogel vor allem Lampionblumen für ihre farbenfrohen, orange leuchtenden Kränze. Wer es gemütlich haben wollte, konnte aber auch Kaffee und selbst gebackenem Kuchen genießen. Einige der Besucher waren sogar ausschließlich gekommen, um die verschiedenen Obstkuchen zu probieren. Diese waren kostenlos, allerdings stand eine Spendenkasse bereit. Der Erlös kommt dem Landfrauenverband Bühl-Rastatt zugute.

