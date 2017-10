30 Stundenkilometer kosten Geld Baden-Baden (sre) - Der Lärmaktionsplan, der momentan von der Stadtverwaltung ausgearbeitet wird, war auch Thema in der jüngsten Sitzung des gemeinderätlichen Betriebsausschusses. Wie berichtet, geht es bei der schon vor neun Jahren begonnenen Planung darum, dass in der Kurstadt künftig langsamer gefahren werden soll. Über Details ist man sich im Rathaus aber noch nicht einig. Die große Frage: Soll in vielen Straßen Tempo 30 gelten? Oder reicht auf Busstrecken auch Tempo 40 für den Lärmschutz aus? CDU-Stadtrat Klaus Maas wollte nun in der Sitzung des Betriebsausschusses vom Chef der Baden-Baden-Linie (BBL), Stefan Güldner, wissen, was es finanziell bedeuten würde, wenn auf Busstrecken Tempo 30 gelten würde. Güldner sagte, dass in diesem Fall durch die Zeitverzögerung mindestens ein Bus mehr auf der Tallinie eingesetzt werden müsse, um den Fahrplan in der derzeitigen Form aufrecht zu erhalten. Das würde laut Güldner Mehrkosten von mehr als 400000 Euro bedeuten. Die von der BBL angeführte Verlängerung der Fahrzeit im Falle einer Temporeduzierung auf den Busstrecken thematisierte Stadtrat Werner Henn (SPD): Diese sei "nicht so gravierend", betonte er. Es handle sich auf relativ kurzen Strecken wie vom Bahnhof in die Innenstadt höchstens um wenige Minuten. Auch Maas bezweifelte, dass die Temporeduzierung die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs senken könnte. Ganz im Gegenteil: Sie könne sogar zu einer Steigerung der Attraktivität führen, wenn durch das Tempolimit mehr Busse eingesetzt würden, argumentierte Maas: Wenn dadurch der Fahrplan weniger knapp kalkuliert werde, gebe es künftig vielleicht viel weniger Verspätungen. Grünen-Stadtrat Günter Seifermann widersprach ebenfalls der Argumentation, dass die Attraktivität des Busverkehrs leiden könnte: Wenn Tempo 30 eingeführt werde, fahre der Individualverkehr ja auch nur noch 30 Stundenkilometer. Zudem, ergänzte er, könne man den Busverkehr trotz eines Tempolimits ohne Probleme beschleunigen, indem man alle Ampeln auf Busvorrang einstelle - auch, wenn das die Verwaltungsspitze bislang ablehne. Dadurch würde trotz Tempo 30 sogar noch ein Zeitvorteil entstehen, zeigte sich Seifermann überzeugt.

